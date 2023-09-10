德國潛艦多年來一直在台灣的願望清單上，而德國U-31潛艦是世界上最先進常規動力潛艦之一。而U-31潛艦是德國212A級潛艦的第一艘，由哈德威造船廠所製造的柴電潛艇，動力來源除了傳統的柴油發動機外還配備絕氣推進系統，可在水中潛航長達3週以上。

德國212A型潛艦的第二艘U32，長56公尺，寬7公尺，高11.5公尺，相當於4層樓，最深可潛到水下250公尺，最大特點就是採用不依賴空氣的燃料電池，因此成為最安靜的潛艦。

根據網路直播節目《大腦洞記事》報導，212A型潛艦U32外殼由無磁性鋼構成，在出航前須加注燃料，燃料電池需要氫氣和氧氣，將注滿潛艦內燃料槽，負責的專職軍官表示，氫氣和氧氣在這裏面結合發生反應，最終產生電。但一切均屬保密事項，並婉拒進一步介紹。

節目介紹，212A型潛艦U32是通過電池電力驅動，不依賴空氣的燃料電池；若有外界空氣，則由柴油發電機提供電力。在深潛無法獲得外界空氣，氫氣和氧氣會在燃料電池內發生反應，轉換為電能，為潛艦提供動力。此燃料電池可以讓潛艦在水下潛航數星期。

另外，根據2022年8月16日《中國時報》報導，德國波昂大學全球科技政策教授梅飛虎受訪指出，德國潛艦多年來一直在台灣的願望清單上，而德國U-31潛艦是世界上最先進常規動力潛艦之一。

212A級潛艦（U-Boot-Klasse 212 A）的首艦U-31潛艦，為世界上最先進常規動力潛艦之一，它是德國哈德威（HDW）造船廠為德國海軍建造，2003年4月在基爾港下水。

212A型潛艦首艘U-31，是世界上第一艘裝備燃料電池AIP（絕氣推進系統）的潛艦。研製燃料電池潛艦的還有美國、俄羅斯、法國及瑞典等國，但德國捷足先登。