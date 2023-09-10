54歲的台南女兒蘇姿丰，救了54歲的美國晶片大廠超微（AMD）！這個科技圈裡耳熟能詳的傳奇故事，如今開啟第二篇章：AI人工智慧篇。

「我好驚訝台灣媒體對半導體，這麼感興趣！」7月底，超微董事長暨執行長蘇姿丰抵達台灣時，對於蜂擁而至、蹲踞守候的媒體大陣仗，感到驚訝不已。從飛機落地的機場守候、獲頒陽明交大名譽博士的新竹現場、舉辦供應鏈閉門會議的飯店大廳，一直到限定媒體參與的溝通會出入口，蘇姿丰現身之處，總是有百名記者圍堵爭拍。

大幅攻占媒體版面的蘇姿丰，就是科技舞台上、聚光燈焦點的半導體女王。台灣高度關注她，不僅因為她出生台灣，更因她是2023年AI大浪關鍵推手。

蘇姿丰接受《遠見雜誌》獨家專訪時表示，「AI已存在很長時間，但這波生成式AI絕對出乎眾人意料！」特別是在過去六個月裡，人們真正理解到AI可以改變工作、生活、娛樂等所有方式，是未來五到十年產業經濟最重要的技術驅動力，「通常你不會說你每年都在學習，但在這個領域，你每天都在學習。」

她臨危授命領軍超微八年，營收翻六倍

關於54歲的超微，早期商業模式如同英特爾，同時擁有晶片設計與製造廠，產品上CPU（中央處理器）長期與英特爾纏鬥。直至2000年左右，才大致追上英特爾CPU性能。此外，超微也經營圖像顯示技術，從顯示卡、獨立顯示卡，再到AI伺服器主角的GPU（圖像處理器），深耕多領域晶片市場。

54年歷史的美國晶片大廠AMD，曾一度跌入深谷，蘇姿丰（舞台右）2014年接任CEO後，帶領AMD來到顛峰。（圖/遠見提供）

關於54歲的蘇姿丰，1969年出生台南，3歲時跟著父母移民美國紐約，科學資優、高中跳級，25歲生日前就拿到麻省理工學院電機博士。之後任職德州儀器、IBM、飛思卡爾，一路發展成頂尖半導體工程師，人生上半場是在順境裡發揮才華的科技新貴。

蘇姿丰與超微的相遇，是在2012年，之後他們帶給彼此全新的生命。

2012年，超微處於危殆，前幾年54億美元高額收購ATI，隨即遭遇金融危機，陷入財務困境，迫使自家晶圓製造廠分拆出去，成為格羅方德（Global Foundries）。產品面又遇英特爾與輝達的GPU夾殺，蘇姿丰於2014年臨危接任執行長，2015年超微年營收創新低、僅39.9億美元，幾乎是上一個高點、2011年65.7億美元的對半砍；股價更是落底，2015年來到不可思議的歷史低價：1.61美元。

面對排山倒海的檢討聲量、四面八方的質疑眼神，當時，蘇姿丰仍神態自若表示，「我們不會在別人的陰影下定義自己。」

其後八年，蘇姿丰重整營運策略，以明快犀利的領導風格，帶領超微重回產業領導地位。2022年，超微營收再創新高，來到不可思議的歷史高點：236億美元，幾乎是2015年谷底的六倍！股價甚至突破150元，市值高達1700億美元，一舉超越宿敵英特爾。

《遠見》專訪時，蘇姿丰回顧這段拚搏歲月，神態依然自若，「我一開始就相信，我們永遠可以扭轉局面，最重要的是，在科技產業必須有耐心。」

超微確實耗費五年時間，改變策略與產品藍圖，致力研發新的晶片架構「Zen」，並押注電腦、伺服器的兩大新產品線Ryzen、EPYC處理器。同時改變製造策略，解約了無法推進製程的親兄弟格羅方德，並與台積電結盟。

「這確實需要五年，但我知道我們可以做到，只是需要有點耐心。順便一說，我其實不太有耐心（笑），但我明白這是必要的，」蘇姿丰表示。

GPU大戰風起雲湧，AMD扮演關鍵少數

科技浪潮總是來得狂大又猛烈，超微剛剛站穩CPU領域，正步步進逼英特爾的市場，但2023年，AI巨浪全面改變了產業地景，戰場回到GPU領域。一回頭，競爭對手輝達已跑得老遠，強勢占領七成市場，蘇姿丰這一局還能扭轉乾坤嗎？

新一波AI大戰於2023年元月揭開序幕，ChatGPT讓人驚豔的「聰慧」，應證「生成式AI」的能力，將無聲推進10年的AI技術，瞬間拉到眾人眼前，並且引爆科技巨頭的排名戰。六個月鏖戰之後，各路人馬耗盡軍火彈藥，下半年開始進入「壕溝戰」。

目前兩條大戰線，分別是「空戰區」CSP雲端服務提供商（cloud services provider），包括微軟、Google、Meta（臉書）、亞馬遜等；還有「地戰區」AI晶片／AI伺服器等硬體提供商。

更聚焦來說，CSP企業正又慌又急地訂購搭載AI晶片的伺服器，因此以GPU為代表的AI晶片廠，成為戰線焦點，現階段輝達取得壓倒性領先，超微後起直追。

「產業不會希望一家壟斷，所以即便現在看起來輝達占盡優勢，但超微不僅不會被殲滅，還是市場裡的關鍵少數，」四大CSP企業之一的供應鏈管理高階主管分析，從現在資料中心的現有硬體來看，有能力做AI伺服器晶片的廠商其實不多，只有輝達、超微、英特爾，還有Google、Meta等網站龍頭可自製晶片。

他直言，Google與Meta並沒有要把自製晶片拿出來賣的意思，再扣掉以CPU為主力的英特爾，「自由市場從來沒有一家能夠吃盡，輝達顯然無法吃下全部，此時誰有能力分庭抗禮？只剩下超微。」

「而且大家不要忘了，現在真的還是AI時代的早期階段，還有許多的可能性，」他笑嘆，就像2014年時，誰能想到被市場看衰到底的超微，能夠起死回生？「蘇媽」領導能力不容小覷。

從英特爾到輝達，超微再度面對實力強大的勁敵，AI策略如何盤算？答案是「組合拳」，而且有兩套。

此次蘇姿丰來台少數公開行程之一，是獲頒陽明交大名譽博士。（圖/遠見提供）

「組合拳」穩扎穩打，專注高效運算

第一套是晶片組合拳。

超微雖然市值超越英特爾，但CPU效能仍是老二；此外，GPU產品也尚未超越輝達，也是老二。但反過來說，超微GPU勝過英特爾、CPU則勝過輝達，同時擁有兩個排名第二的晶片產品，已擁有實力不凡的產品組合。值得一提的是，超微還有甫收購進來的賽靈思（Xilinx）與Pensando，皆有獨到特色，前者擁有獨門FPGA（也是AI晶片的一種），後者則是DPU資料加速器（軟體類型的運算解決方案）。

蘇姿丰表示，超微始終專注於「真正能推動高效能運算」的半導體技術，這一直是戰略重點。她解釋，超微擁有非常廣泛的AI產品組合，涵蓋半導體領域最重要幾個市場，而客戶需要不同類型的晶片做為業務驅動引擎；因此，超微的優勢，是擁有橫跨雲端、邊緣、企業、客戶電腦設備的強大解決方案。

第二套是軟硬組合拳。

搭配晶片產品，超微往下靠近AI應用開發者，持續投資軟體生態系統ROCm，蘇姿丰認為軟體生態系統，應該是開放型平台，所以將與合作伙伴共同投資。另方面，超微也往上靠近供應鏈，持續與台積電合作製程，而GPU晶片的載板供應商也在台灣。

「速度飛快」，驚嘆台灣半導體生態圈

蘇姿丰慨嘆，「台灣是令人驚嘆的生態圈，全世界沒有一個地方，擁有相似的半導體生態圈，」不僅所有的硬體業者都集中在一起，還有很多軟體與應用的新創公司。而且，台灣半導體生態圈還有一個特點，就是發展速度非常快，每家企業都積極地嘗試抓住新機會。

「未來，台積電仍然是超微產品的戰力來源（fire force）！」蘇姿丰指出，超微會更加仰賴台灣供應鏈，以AI晶片組MI 300X為例，這是現在最複雜、難度最高的產品，如果沒有台積電，根本無法製造出來。她也重申，MI 300X將如期第四季出貨。

被稱女王？她謙虛回應「受寵若驚」

眼神犀利、說話篤定的蘇姿丰，挾著豐功偉績回台，以一襲天空藍套裝、三吋高跟鞋出現在鏡頭前，「半導體女王」的霸氣與風采展露無遺。

但當《遠見》採訪團隊問及對「半導體女王」稱號的看法時，蘇姿丰一秒變小白兔，害羞地說：「我真是受寵若驚（very flattering）。」

害羞之下趕緊將話題拉回，表示自己剛開始擔任執行長時，超微大概有8000名員工，今天約有2.5萬人，公司規模翻漲超過兩倍，因此讓每個人都朝著同一個方向、保持一致很重要。

「儘管超微現在是一家規模更大的公司，但真正優秀的人，才可以帶來巨大的改變。事實上，我想要超微成為最小的大公司（the smallest big company）。」蘇姿丰直言，「我總是跟團隊說，只有共同行動，我們才能一起贏。」

2023年，科技產業硝煙重重，超微不是AI經濟圈裡的最大企業，卻是最小的大咖，那個「小即是大」的關鍵存在。

本文作者：羅之盈

(本文摘自《遠見雜誌9月號447期》)