41歲Selina（任家萱）去年認愛小她7歲新歡小徐，今年初宣布懷孕，本周一宣布停工待產，不久便宣布順產生下一子，令人好奇她過去和律師張承中結婚5年為何沒有「做人成功」？原來她當時受訪表示，因為剛經歷火吻，擔心下一代有天也會遇到「恐怖意外」，才會讓她對當媽一事遲遲無法下定決心。

女子天團S.H.E成員Selina於2010年在上海拍戲時發生爆破意外，全身54%受到嚴重灼傷，其中13%二度灼傷、41%為三度灼傷，後來搭乘醫療專機返台，歷經了養傷、復健後，1年後浴火重生，更與先前在演唱會上認愛的男友張承中完成婚事。

Selina和張承中結婚5年卻沒做人成功。（圖／翻攝自任家萱 Selina臉書）

Selina過去是組合中最有少女心、最有當人妻、人母夢想的成員，曾表示希望能在40歲前生小孩，卻在34歲這年宣告離婚，而在離婚前她曾表示，從小想當媽媽的美夢被火吻事件打亂，因為「害怕孩子也會遇到慘烈意外」，一度讓她抗拒懷孕生子，任爸得知後，還恐嚇Selina「會斷張家香火」。

張承中沒排斥當Selina兒子的乾爹。（圖／中時資料照片）

之後，Selina因看到身邊有親友當媽媽被鼓舞，才重拾懷孕計畫，甚至一度對外界表示想辦學校，請阿中當校長，無奈還沒圓夢，她和張承中的婚姻就先破滅，但兩人沒交惡，今年Selina宣布懷孕，傳聞阿中願意當小腰果的乾爸，張承中也沒否認，只表示：「你們問她（Selina）」，留下無限想像空間。

Selina坦言懷孕後一度和家人疏離。（圖／翻攝自selinanahaha IG）

至於Selina懷孕是否是意外？去年受《鏡週刊》專訪她便表示想當媽，當時她尚未承認有新男友，但暗示如果有新歡，不一定要再婚，覺得結婚就是「搞大事」，如果有一天分開也會是一件大事，寧願低調一點，但她強調「不結婚也想生小孩」，因此才動了備孕念頭，只是喜事來的太快，任家人第一時間難以接受，Selina近期便在《光開門就很忙了》坦言跟家人報告好消息時，對方卻反應冷淡，「明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡」，直到有次打給妹妹談心，才明白任爸任媽是「擔心大過喜悅」，不是生她的氣。