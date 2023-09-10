今年暑假神話史詩電影《封神第一部》找來費翔主演，大製作連帶把片中許多演員都帶紅，其中26歲俄羅斯演員娜然在電影中飾演妲己，與費翔有許多對手戲，首部主演電影就爆紅，電影播出後已有百萬粉絲追蹤，後續星路被外界看好，近日她分享生活日常，一張腹肌照讓網友們看傻。

娜然近日在微博分享日常照片，其中一張照片她穿著藍紫色運動上衣，下半身穿著黑色緊身褲，露出的腹肌線條明顯，沒有一絲贅肉的身材讓網友看傻，貼文獲6.5萬人按讚，不少粉絲激動留言：「老婆老婆！」、「我X這腹肌」、「娜然寶寶好美好美好美，讓我親一口」、「老婆好自律」、「絕了」、「哇好美好美！這腹肌馬甲線，想叫老公了」。

娜然是俄羅斯人，擁有二分之一的蒙古族血統，高中畢業後成為模特兒，曾在新加坡、香港、日本及臺灣等地工作，她2016年曾出演周杰倫〈告白氣球〉MV，因漂亮臉蛋受到關注，《封神第一部》播出後，不少人湧入周杰倫MV底下留言：「有人跟我一样是来考古娜然的吗」、「我來看小狐妖娜然」、「裡面有妲己耶！」、「原來蘇妲己也曾清純過」、「周董選女主角的眼光從來不會差」。

娜然曾表示初次面試《封神第一部》時她還不懂中文，是拍戲中慢慢學習，經過六個月的訓練才拿到角色，為了電影娜然在上映前避免大量曝光在公眾面前，這樣的犧牲也讓不少網友大讚爆紅是有原因的。