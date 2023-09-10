根據內政部最新統計資料指出，隨著社會經濟結構的改變，台灣人愈來愈長壽，平均壽命已來到80.86歲，沒有生育計畫的「頂客族」（Double Income, No Kids，簡稱DINK）夫妻比例也愈來愈高。的確是！小編身邊不少朋友和同事結婚了卻選擇不生孩子，生活過得很愜意，下班後上健身房運動、學習第二專長，假日早起吃個悠閒的早午餐、與三五好友相約出遊……，從小編的視角看起來超級羨慕「有好多私人時間〜」

頂客族的退休準備要有3「老」：老本、老伴及老友

雙薪無子女的「頂客族」人生，雖然讓人覺得責任輕、負擔小，不過可能有人會質疑：沒有子女的老後生活甚至自己的身後事該怎麼辦？當然，從另一個角度來看，今天「養兒防老」不見得一定就是個保障，「以前是養兒防老，現在可能是養老防兒……」，因此不論現在有無子女，老後照護、甚至身後事的規劃，其實都是每個人要自己承擔的另一種責任。

以下本文從這個角度來思考：「頂客族」想要盡情享受雙薪、不生孩子的愜意自在生活，絕對要做好事先的財產分配，並提前預防「老、病、殘、死」人身4大風險乃至於身後事可能無人處理等問題，與另一半一起設想自在又安心的老後規劃。

對於「頂客族」來說，家庭人口簡單的老後，相對不用煩惱將個人名下土地、房屋等不動產或是資產財富移轉給子女，少了這些繁瑣的傳承問題要考量，唯一需要擔心的是，顧好自身的「老、病、殘、死」人身4大風險及相應的保險理財規劃、預立遺囑等，「把自己的晚年生活安排妥當，也是一種樂活體現。」

簡言之，「頂客族」要留意的風險包括：收入中斷的風險、長期照護的風險、退休經濟的風險、醫療費用的風險及投資失利的風險等。

說到擔心老後沒有人可以照顧，小花平台提出3個思考點：有老本、有老伴及有老友，提前為退休做好規劃、直球面對無子女的晚年生活；其中的有老伴和有老友，毋庸置疑，提供了情感支持和社交連結，可以深刻感受到有人關心並陪伴自己。

至於第一點也是最重要的有老本，則大致可以分為醫療費用、長照費用及退休金收入等3部分，以下分述規劃重點：

首先要建立足夠的醫療保障、且說不要認為自己還年輕就百病不侵，更遑論隨著年齡漸增，身體的病痛似乎也愈來愈多，往返醫院便成了家常便飯……；此時如果能善用保險規劃為退休生活多增添多一層防護網，就顯得格外重要，其中像是實支實付型醫療險及日額型醫療險、癌症險、重大傷病險、重大疾病險等都是可以優先考慮的險種。

其次要盡早堆疊個人老後資本、換言之，就是要拒當「下流老人」！不妨善用長期照顧險搭起風險保護傘，以轉嫁長照費用支出，也能減輕家庭經濟負擔；其中，像是需要聘請看護高危險群的屆齡退休者，建議優先投保長期照顧險，

除了要有一次性理賠金外，還能按月給付生活金，提前預備失能及長期照顧費用，讓自己享有更好的照顧品質，也避免走向老後貧困的窘境。

最後一定要有足夠的退休金收入、不論是穩穩存的定存、來源明確的房租收入或是月配息基金……等，最大前提原則都是「愈早開始規劃愈有利」，趁著年紀還輕，早早做準備，掌握時間優勢，強迫儲蓄、逐步累積財富，且一定要選對工具及專款專用，才不會到頭來白忙一場，也免得老來日子難過。

【小花平台溫馨提醒】：

無論是夫妻保險或是個人加保，最好趁年輕時提早規劃合適的保險方案，在身體健康較沒有體況問題的前提下，可以透過時間複利的加乘效果，及早開始累積資產，讓「頂客族」能更接近自己的理想退休生活。

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