非AI接棒攻頂行情。(圖/先探投資週刊提供)

量能萎縮、主流暫歇，指數維持高檔震盪，然而產業依舊持穩輪動，個股視八月業績表現，與籌碼面變化調整股價。

海葵終結一四七一天沒有颱風登陸台灣的紀錄，中央山脈再次展現強大保護力，根據統計，新竹縣市是全台灣最難放颱風假的縣市，護國神山之力庇蔭整個科學園區，雖然這只是網路上的玩笑話，不過也凸顯龍頭台積電的地位，乃至於未來ＡＩ世界，台灣從上游到終端成品完整供應鏈，都可望固守舉足輕重的位置。

歷史上的九月相對動盪

從近期美國相關經濟數據來看，八月ＩＳＭ製造業指數四七．六％，略高於市場預期與七月數值；八月就業指數四八．五％也高於七月的四四．四％，不過新訂單指數從七月的四七．三％降至四六．八％；非農就業報告顯示，八月失業率升至三．八％高於預期的三．五％，而平均時薪雖仍較去年同期成長四．二九％，然低於市場預期的四．四％；此外，十年期美國公債債券殖利率保持在四％以上。就業數據表現不佳，聯準會進一步升息的可能性降低，但並不代表就一定不會再升息，市場預估若還將升息，則時間點可能落在十一月。

九月是美股自一九二八年起統計至今表現最差的月份，不僅下跌機率超過五成，平均修正幅度超過一個百分點也是最大，而台灣加權指數自二○○○年以來數據顯示，四月與六月上漲機率最低，不過九月上漲機率也低於五成，且平均跌幅二．五％為最高，然而後面十一月至隔年三月，不僅上漲機率超過五成，逐月平均漲幅也都超過一％，尤其十二月與一月平均漲幅更是超過二％。

加權指數維持在六○日與一二○日均線之間震盪，櫃檯指數則是反彈回到一二○日均線之上，近期國際股市表現並不算太差，多數主要股市還算持穩在季線附近，中國與港股也有反彈，台灣由於位居主流地位的ＡＩ族群暫歇，使得市場成交量能萎縮，追價與殺盤的力道都不算強勁，等待出量的方向引領趨勢，此外，美元指數突破二四○日均線，留意資金流向。

主流的ＡＩ相關個股動能暫時消退，並非產業前景出現問題，一是短線累積了一定的漲幅，漲多就容易出現賣壓，籌碼面的變化導致個股強弱勢逐漸趨於明朗；二是迅速的上漲過後，要等待業績來檢驗，八月或許還不能有效反應，不過時間越接近年底，預期效果將會更加顯著，不完全只是所謂的真假ＡＩ與營收占比，還需推敲未來應用端誰得利相對較高、貢獻度較大。

量能萎縮，主流ＡＩ暫歇

三是美國禁令擴散，去年十月美國政府以國安疑慮正式對中國實施ＡＩ晶片出口禁令，近期則是輝達（Nvidia）與超微（AMD）傳出已收到美國監管機構來信，將A100、H100等高階ＡＩ晶片的出口限制，擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。推估應該是美國政府關切八月二十四日正式獲邀加入金磚國家集團，如沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國與本來就在名單上的伊朗，防堵中國透過其他國家拿到高階ＡＩ晶片。不過美國商務部否認此消息。

ＡＩ股股價出現分歧，然而產業發展跟股價絕非亦步亦趨，不會也不可能阻止人類科技的演進。盤面暫時缺乏主流，不過也尚未看到立即性的系統性風險，搭配法人與大戶於衍生性金融商品布局來看，指數在成交量能放大之前，以區間震盪整理機會為高，參考過往類似狀況，就是個股表現的機會，中小型個股若擁有題材、業績或籌碼等優勢，較易有各自表述的空間可期。

部分資金從ＡＩ撤出，轉向其他類股，例如傳產包含航太與軍工的近期題材，除了地緣政治之外，九月十四至十六日的台北國際航太暨國防工業展覽會，搭配擁有官股色彩的指標股漢翔，董事長胡開宏高喊營收沒有天花板，民用需求復甦、軍用需求隨國防預算高成長，搭配業績確實出現成長，為盤面上的強勢族群之一。

汽車市場今年全球銷量恢復成長，尤其電動車普及率拉升，而新台幣趨於貶值，將有利於出口至美國的零組件廠商，如東陽、帝寶、堤維西、耿鼎等，至於在金融類股方面，一般預估升息循環來到盡頭，最壞狀況已經過去，雖然距離高檔仍有不小的距離，不過至少底部型態逐漸墊高；生技產業則是各自表述。

上半年ＡＩ搶盡科技股鋒頭，不過仍有不少部分電子零組件次產業仍處相對低基期，這並不代表用不到，第一種可能是比重偏低，終端應用以消費性的電子為主，二則是並非關鍵性的零組件，或許會有中高階產品需求而打入ＡＩ，但是貢獻可能相對有限，甚至要留意是否因資本支出排擠，而出現短期整體出貨量走低狀況。消費性電子雖然距離明顯復甦還有段路要走，不過一般預期明年將優於今年，近期處在低檔的產業也有資金輪動跡象。

軍工、摺疊機題材性強

國機國造，漢翔進入交機高峰，而國艦國造也進入緊鑼密鼓階段，媒體報導預計九月二十八日於高雄小港，舉行「原型艦下水暨命名典禮」，海軍二五六戰隊繼一九八六年後再次編成接艦小隊，並取得潛艦合格簽證，雖然下水距離投入軍備還有一段頗為漫長的過程，不過象徵性的意義重大，除了台船之外，龍德造船與中信造船都值得留意。

龍德造船前七月營收年成長三二．五％，更重要的是下半年將有五艘沱江艦交船，隨著學習曲線，二○二四～二六年的後續五艘軍艦，除了縮短生產造艦時程，也可望大幅降低耗材浪費，拉大獲利空間，與中科院合作「慧龍專案」水下無人潛艦也將於今年第三季下水，而水上無人艦艇更早已交船新加坡軍方服役，股價於籌碼量縮沉澱過後，若放量可望是新一次的攻擊訊號。

韓劇受惠Netflix串流平台推廣至全球，可明顯發現劇中人手一台摺疊機，縱然今年整體手機市場規模將低於十二億支，不過研調機構TrendForce預估摺疊手機將較去年成長五五％、達一九八○萬支，滲透率約為一．七％，隨著成本下滑與供應鏈競爭，價格可望持續往下調整，帶動至二○二七年滲透率將可望提升至五％以上，現階段的霸主為韓國三星，中國品牌廠也轉趨積極。

台灣摺疊機相關廠商如兆利、富世達等，其中兆利近年產品重心放在柔性摺疊屏幕樞紐，今年上半年摺疊機占營收比重接近三成，預估下半年可望提升靠攏五成，第三季若營運規模成長，預期毛利率也可望改善，雖然筆電仍將影響營運表現，不過也將有匯兌貢獻，可望優於第二季，整體下半年也可望優於上半年。

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