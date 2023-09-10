根據《財訊》報導，市場關心記憶體未來的景氣表現，盧東暉指出，美光連續二季打銷庫存虧損，提列損失已大幅收斂，且從代工客戶的庫存調整來看，也持續改善，再者現貨市場的價格不再下跌，2024年的市況會比2023年明朗，只是需求何時顯著回升，他坦言，「我也沒有答案」。

《財訊》報導指出，台灣美光目前的稼動率未達到滿載，不過，盧東暉強調，在台灣以1-beta技術生產DDR5具有成本、效率等優勢，只要景氣一回升，相信就能很快就可以在市場上看到競爭力。

另外，《財訊》也發現，先前美光總部的全球裁員計畫已暫告一段落之後，接下來將會視市場需求情況，進一步恢復招聘的動作，而且台灣美光今年啟動的實習生計劃來了100名學生，針對適合的人才已先發預聘書留才。

展望2024年，盧東暉對《財訊》報導表示，台灣美光將有三大重要任務，第一，擴大1-beta技術生產DDR5的量產規模，包括台中與桃園廠，且未來1-beta的產能將會超過日本廣島廠。第二，先進封裝的量產能力提升，這只有在台灣，沒有在其他地方。第三，以EUV製程導入的1-gamma技術持續研發當中，2024年將是關鍵的一年，攸關2025年能否順利量產。