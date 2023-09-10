根據《財訊》報導，今年以來登錄興櫃的生力軍，幾乎掛牌後只高興一天，股價就開始下跌。以8月8日才剛登錄的育世博為例，由於創辦人之一為聞名全球的前羅氏製藥全球技術營運總裁楊育民，加上背後大股東為Yahoo創辦人楊致遠、郭台銘、王雪紅，及投資Zoom聲名大譟的陳賢哲等人，個個來頭不小，讓育世博早在未上市盤就備受關注。

果如預期，興櫃登錄價格僅26元的育世博，吸引市場買盤追價，首日就衝高到65元；但是，才短短3週，股價就修正回32.5元，較高點跌幅高達5成，如果是在首日進場參與的投資人，恐怕目前都被套牢中。

問題一 搶先發動 不等IPO行情

《財訊》報導指出，根據櫃買中心資料統計，今年以來共有34家公司（不含戰略新版）登錄興櫃，居然有高達27家股價在首日見高點後，就一路走跌。還記得3年前新冠疫情爆發時，敏成、普生及金萬林等防疫股的飆漲，出現台股史上首次的熔斷機制，讓興櫃市場一時火燙。如今，興櫃市場剛登錄的新股行情，卻成為投資人眼中倒貨行情？

「過往提早在興櫃布局，等的就是上市櫃IPO（首次公開發行）行情。」工研院創新副總紀宛均說，由於興櫃市場相對於上市櫃較為寬鬆，只需要兩家輔導券商推薦就可以登錄，因此許多蓬勃有朝氣的中小企業都藏身於此，一旦時機成熟準備IPO時，往往就會有驚人的漲幅。

《財訊》分析，以近3年掛牌的力智為例，登錄興櫃時價位約200元，背後擁有華碩這位富爸爸當靠山，當下電源管理IC題材又火燙，以至於力智送件準備要IPO時，股價就和當時的股王矽力展開比價效應，結果在掛牌前，興櫃股價就逼近千元大關，讓所有提前在興櫃市場參與的投資人都成為大贏家。

但現在整套劇本已經又再提前上演，這個部分一般投資人較不容易參與。簡單地說，現在股票在未上市時，就提前透過盤商將價格拉升，等到了登錄興櫃，等同於是當時的IPO掛牌，將市場氣氛熱度炒到最高點，股價也就像放煙火，首日高點稍縱即逝，一般投資人可能會因此套牢在高點。

以兆捷為例，該公司為半導體大老、DRAM教父高啟全領軍，未上市就已是人氣指標；推薦券商看準勢頭，把過往只是簡單的登錄興櫃，搞得像掛牌上市般的造勢，邀請各大法人舉辦大型業績發表會，完全是準IPO的規格；果然，登錄當天股價最高一度來到191元，不過現在已回落到119元。

問題二 大動作造勢 市場先獲利了結

根據《財訊》報導，中加創投副總黃俊凱表示，原本券商推薦公司登錄興櫃，最終目的就是為了上市櫃。而透過興櫃市場的交易機制，可以達到價格發現的目的，讓市場了解這家公司的價格大概會落在哪個位置，對未來的承銷定價有初步的了解。

但現在不管是公司派或券商，對於興櫃登錄大張旗鼓，大戶提前布局、趁登錄興櫃時拉高股價獲利了結，因此在這時接手的小股民，可能要花更久的時間等待，股價才能回到高點。

萬豐資本投資長蔡文樸說，過往興櫃的迷人之處，就是投資人遇上瞬間飆漲的樂趣。但現在新股一登錄就是高點，久而久之，興櫃市場的人氣也跟著消退。

面對興櫃新股提早出現IPO的情況，紀宛均認為，一切都要回歸基本面的檢驗，像是充滿政治爭議的悠遊卡登錄興櫃，即使市場熱鬧，但全年每股盈餘大約1元左右，首日股價衝高至90元，本益比達90倍，就是熱過頭的訊號。

法人建議，在投資興櫃市場前，不要一股腦跟著市場消息衝進去搶新股，而是好好做功課、再等一等，找到合理價位再進場，藉以降低投資風險。