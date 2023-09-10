據實價登錄資料顯示，今年上半年北市屋齡30年以上的商辦大樓成交金額累計達21億元，顯示市區精華地段不動產具備未來改建效益，資深商辦更是買方眼中炙手可熱的金雞母；信義全球資產公司分析，目前市場資金充沛，搭上近年危老重建潮，買方也看到核心區位指標大樓的改建價值，鎖定熱門商圈內的辦公室積極掃貨。

台北市區辦公室屋齡普遍多已30年以上，但由於位在燙金商業區、指標商圈或近捷運站，具優厚地利優勢，看好未來改建效益，屋齡老舊對買方非但不會成為抗性，反而吸引資金雄厚的企業主、投資人出手購屋，信義全球資產公司統計實價登錄資料，今年1月至6月北市屋齡逾30年以上的商辦交易，共出現26筆成交紀錄，平均每周就成交一筆，總計交易規模達21億元。

從已揭露之實登資料中可看到，今年上半年資深商辦前十筆交易紀錄，均位在北市重要商圈或近捷運站交通便捷的區位，其中松江南京商圈就有四筆上榜，包括台肥大樓、怡樂大樓、長欣商業大樓、環球世達大廈；而總價最高的交易大樓落在敦南商圈，為金屬機殼廠可成科技以4.67億元購入屋齡32年的敦南摩天大樓，可成科技台北辦公室原本就位在此棟大樓內，此次交易為擴充自用辦公空間。

信義全球資產總經理林三智表示，松江南京、敦南敦北商圈都是北市重點辦公聚落，但屋齡普遍老舊，在企業剛需旺盛下，敦化南北路沿線舊商辦已掀重建潮，包括國泰寰宇大樓、台塑大樓、中華票券大樓、敦南金融大樓等，都已陸續進行都更改建，待地標級商業大樓完工落成，頂辦市場焦點可望重返敦化南北路。

林三智進一步說明，通膨加上連續升息，使資金轉向發展穩健的商用不動產，尤其以辦公室產品交易最為熱絡，位在市區精華地段的優質商辦，只要一有釋出，且售價符合區域行情，就會吸引有自用需求的企業主或置產型投資人評估購置，購買後可做為自用辦公室、亦可出租，更具未來改建潛力，若是取得大坪數辦公室，所持分土地面積也較大，在都更重建時可掌握更多話語權，資金運用進可攻、退可守，成為高資產客群資產配置寵兒。