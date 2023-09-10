中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員賴可，擁有傲人身材及親民作風，深受球迷喜愛，人氣更是直線攀升，日前PO出在遊艇上的濕身泳裝照，傲人渾圓曲線立刻成為焦點，讓網友們看得目不轉睛。

賴可在instagram曬出穿著藍色比基尼的辣照，只見她頂著濕漉漉的長髮，迷濛的眼神似乎對著鏡頭悄悄放電，視線稍微往下移，傲人火辣身材一覽無遺，尤其渾圓弧線幾乎搶盡版面，讓人難以忽略眼前這幅「最美風景」，當她側身面對鏡頭時，大方展現S級曲線與性感蜜桃臀，讓網友眼睛大吃冰淇淋，為炎炎夏日消暑不少。

對此，網友紛紛留言：「太狠了…現在是中餐+午休時間」、「我要小心的我的心臟被撞擊」、「抓住夏天的尾巴」、「這濕頭髮哪怕是廖小映在眼前也抵不過」、「太辣了會中暑」、「太犯規了吧，美死，瘋掉」、「以前的我總不相信仙女的存在，看完照片我終於知道什麼是仙女下凡了」、「我大賴可從沒讓我失望過」、「可以幫我叫救護車嗎？人與手機都暈了」、「是男人就要按讚 」、「哪來這麼可愛的美人魚」。

賴可先前飛至泰國參加S2O電音趴，只見她身穿紅色連身比基尼，吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，胸前更是毫不客氣開了大洞，露出渾圓弧線及深邃事業線，加上一雙修長美腿，讓人看得血脈賁張，頓時收服無數粉絲。