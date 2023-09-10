四、五年級生應該對孫自強不陌生，她曾是華視女主播，因主持節目《莒光園地》被封為軍中情人，1993年嫁給企業家二代吳建德後，便離開螢光幕、遠居美國相夫教子。近日，有網友公開世界新聞專科（現：世新大學）三大班花的舊照，授權給《中時新聞網》刊登，其中一位便是孫自強，61歲近況隨之曝光。

臉書粉專「阿爸的魔法相機」上傳一張黑白照，簡短介紹這三位女生的來歷：「民國73年世新編輯採訪科，我們班上八珍（八位女同學）中的其中三朵花，照片左邊兩朵還經常聯繫，右邊那朵已失聯！」

孫自強（中）曾是世新班花。（圖／阿爸的魔法相機授權提供）

照片曝光後，引發大量的網友朝聖，紛紛留言：「哇，中間那一位超美」、「在那種沒有美拍相機的年代，這種才是真正的美」、「中間的很正」、「當年的大學生就是大學生樣，有股神采飛揚的自然氣質」、「世新出美女」，更有不少人認出中間那位女大生，是前主播孫自強。有名男網友回憶，民國77年時他當兵期間，曾迎接孫自強訪問的團隊，親眼目睹女主播的風采，「我可以證明，她本人真的比電視上好看太多。」

孫自強30年前嫁給企業家二代吳建德。（圖／中時資料照）

孫自強30年前嫁給企業家二代吳建德，離開光鮮亮麗的主播台，跟隨丈夫搬到美國洛杉磯，專心照顧家庭和一對兒女。和孫自強有交情的資深媒體人王尚智，5年前公開昔日同事相見歡的合照，讚美孫自強沒受到歲月的摧殘，凍齡的功力了得；他也透露孫自強當年在華視被視為林青霞等級的超級美女，有「孫小毛」之稱，年輕時個性路見不平、仗義執言，而現在她成為住在洛杉磯的貴婦，除了照顧家庭、栽培兒女、與先生經常出國旅行，平常還有愛好追劇的興趣。