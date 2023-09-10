民進黨總統候選人賴清德日前舉行「國家希望工程」發表記者會，公布國家希望工程國政願景，要打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣。對此，前內政部長李鴻源7日接受《中天新聞》專訪時批評，「這些話，我聽他們講已經聽爛，都是一些文青寫的漂亮話」。

賴清德6日召開首場記者會，公布國家希望工程國政願景，要打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣；投資下世代科技創新，包括AI、物聯網、量子電腦、低軌衛星等，優化新創投資環境，打造「新創雨林生態系」，催生獨角獸及創新的螞蟻雄兵。

對此，李鴻源指出，「我跟你講這些話，我聽他們講已經聽爛，都是一些文青寫的漂亮話，我就很簡單問，一個產業100個斷點，你(民進黨)怎麼幫我解決?」他進一步批，不要說好聽話，還有就是陸客不開放，但旅遊、觀光、飯店業都是靠陸客，今天用意識形態操作兩岸關係，光這件事情，台灣升斗小民生意會好嗎？

李鴻源認為，那升斗小民不會賺錢，談這些希望工程幹什麼?就是民進黨因為用意識型態操作兩岸關係、能源政策，所以台灣沒有希望；但他也直言，「所有的問題都是你（民進黨）自己製造出來」。