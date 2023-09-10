民眾黨2024總統參選人柯文哲７日表示，贊成代理孕母、安樂死等政策，並稱無法理解反對的原因，但他坦言，針對上述兩個政見，不是一開始就想提出，而是選舉過程中拜會、廣納各方想法的結論，且也認為應該解決部分國人的需要。對此，一份針對代理孕母合法化的網路投票顯示，有60.9%民眾表態支持。

入口網站《Yahoo民調》8日發起網路投票，截至今（10）日早上7點，已有4500人參與，針對「你是否贊成台灣代理孕母合法化？」，「非常贊成」的民眾達35.3%、「有點贊成」占25.6%、「不太贊成」占15.3%、「完全不贊成」占15.8%、剩下8.0%為「不知道／沒意見」。

統整上述數據，對代理孕母合法化持正面態度的民眾占60.9%（含非常贊成、有點贊成）；而持負面態度的民眾僅占31.1%（含不太贊成、完全不贊成），兩者間有明顯差距。

至於「你認為代理孕母合法化，是否有助於提升台灣的生育率？」的提問，認為「非常有幫助」的民眾占27.8%、「還算有幫助」占25.0%、「不太有幫助」占21.7%、「完全沒幫助」占16.6%、剩下8.9%為「不知道／沒意見」。