日本軟銀集團旗下矽智財大廠安謀（ARM）已申請在美國那斯達克交易所上市，預計13日公布IPO定價，隔日正式掛牌，近日陸續有消息指出，市場對ARM超額認購達5倍，即對於ARM上市有著強烈需求。

綜合外媒報導，投資者認購ARM的股份遠遠超過公開發行股數，預估將是近2年來美國最大的IPO計畫，包括台積電、蘋果、輝達、三星及超微等巨頭都爭相投資，成為ARM的戰略合作夥伴。

日前台積電董事長劉德音被問到此事，直白表示，還在評估中，預計本週就會決定，安謀是台積電半導體生態系重要的一環，台積電希望安謀能成功。

市場熱烈追捧，ARM的每股認購價有望達到47至51美元之間，整體估值至少來到520億美元，雖然低於軟銀8月向願景基金收購25% ARM的股權後，喊出的估值640億美元水準，但最低價格仍遠高於去年軟銀擬出售ARM給輝達的400億美元水準。

此外，ARM一直向投資者釋出正面訊息，主要收入特許權使用費（Royalty Fee）從20世紀90年代以來一直成長，最新財年的特許權使用費收入達16.8億美元，比前一年的15.6億美元還要多。