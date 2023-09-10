說到延年益壽，飲食、運動習慣是保健專家最常提供的建議。不過，世界一流的老年醫學學者表示，要想「以健康的方式變老」，與他人互動的重要程度不亞於飲食、運動，有助預防癌症、中風、失智等重大疾病。

英國《每日郵報》6日報導，在老年醫學界具有領先地位的愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）教授肯尼（Rose Anne Kenny）強調，與他人互動能促進大腦健康，甚至可預防心臟病與癌症。她說，社交互動、友誼、開懷大笑，對於「老而健康」也很重要。

肯尼在播客節目「ZOE」談到社交生活蘊含驚人的力量時表示：「社會參與、友誼、人際關係，其重要性不亞於我們經常提起的延壽之方，例如運動、飲食，甚至戒菸。」

世界衛生組織（WHO）對於老年人保健提供建議。

肯尼指出，人類已進化到需要其他人存在，就像人類進化到需要食物與水是一樣的。若是自絕於與他人互動的環境，從生物學角度而言「會帶來最壞的影響，對身體造成很大傷害」。她強調，與親友共度時光可以減緩認知能力衰退與失智症。

此前已有不少研究顯示，孤單是導致記憶逐漸喪失的主要風險因子之一。形單影隻的處境與腦部尺寸縮小有所關聯，也涉及重要生活技能發生困難，例如規劃事情的能力、專注力、對於指示的記憶力。

肯尼指出，因社交孤立而陷入痛苦的人，腦部健康衰退的風險也比較高，孤獨感也與慢性發炎有關：「慢性發炎很可能是潛在的生理功能障礙或異常，由此導致所有已知的重大疾病，例如癌症、心臟病、中風等等。孤寂引起慢性發炎，也因此與許多疾病有很大的關連，失智症也是。」

肯尼表示，要想「老而健康」，必須努力建立維繫友誼，用心程度就與選擇飲食、選擇自己喜好的體能活動一樣，不過，社交生活重點在於品質而非數量：「如果與朋友、家人的互動關係緊繃或不愉快，對於身心健康就沒有好處可言。我們發現，這會觸發壓力。」除了與親朋好友見面，肯尼建議，擔任義工、參加某種社團或俱樂部、報名健身課程，也能獲得團體互動的好處。