《美麗島電子報》8日公布2024總統大選第34波追蹤民調，三腳督的情況下，支持度分別為民進黨賴清德38.8％、國民黨侯友宜21.0％、民眾黨柯文哲18.4％，前立委郭正亮表示，侯領先柯的幅度是近期最大，應是民生議題的政策文宣有奏效，侯在訪美後應會提出兩岸外交的大方向，再有一波新高峰；郭預計，9月下旬至10月初，國民黨主席朱立倫、侯與柯將有機會坐下來談。

郭正亮9日在政論節目《中天辣晚報》表示，侯友宜與柯文哲的差距越來越大，已經拉開到2.6個百分點，是侯領先柯幅度最高的一次，可能因為侯近期的政策文宣有奏效，包括巴氏量表、65歲以上免健保、最低工資33K、富人稅等等。

郭正亮指出，侯友宜提出富人稅是比較輕微的版本，但也是為了表示「負責任」，因為65歲免健保，大約會花200多億元，會被質疑財源，同時提出富人稅，大概是要表達侯會瞻前顧後的意思。

郭正亮表示，侯友宜是打算在9月14日訪美之前，推出一系列民生議題相關政策，而在訪美回國後，就會提出兩岸、外交相關的大方向；從賴清德訪美的成果來看，出訪會得分，預計侯在訪美後會再有一波高潮。

郭正亮提到，朱立倫最近也笑瞇瞇的、還說願意和柯文哲見面，估計會在9月下旬、10月初，朱、侯友宜和柯3人會見面，但不確定是3人一起談，還是會分成黨主席對黨主席的朱柯會、候選人對候選人的侯柯會。

另外，《美麗島電子報》於9日搶先曝光2024年總統大選第35波追蹤民調，在三腳督的情況下，支持度由高至低依序為賴清德39.7％、侯友宜20.2％、柯文哲18.3％。