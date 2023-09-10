抗性澱粉（Resistant starch）是一種在大腸中不被消化的纖維，先前的動物研究已經顯示，攝取抗性澱粉對非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者的代謝有正面效應，最新的實驗研究顯示，非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者每日攝取抗性澱粉可以改變腸道菌叢組成，降低三酸甘油酯和肝酶進而降低肝炎等風險。常見的抗性澱粉食物有糙米、燕麥、玉米、綠豆、紅豆、黑豆、蓮子等，包含加工穀類或豆類、種子當中，另外還有放冷過後的隔夜飯以及煮過的隔夜馬鈴薯。

據《每日科學》（Science Daily）報導，這項最新研究於9月5日刊登在《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊上。非酒精性脂肪性肝病是由肝臟中脂肪堆積所引起的，影響全球約30%的人口。它可能導致嚴重的肝臟疾病，或者第2型糖尿病或心血管疾病。目前，尚無可用於治療的藥物。醫生通常建議通過飲食改變和運動來緩解症狀。

上海第六人民醫院的李華婷副研究員表示：「如果我們能夠找到一種有效的方法，也許通過識別新的治療方式，來管理NAFLD，那將非常有意義。」

先前的研究表明，非酒精性脂肪性肝病與腸道菌叢失衡有關。因此，李華婷的團隊想要研究抗性澱粉是否可以幫助治療NAFLD。

團隊招募了200名NAFLD患者，並為他們提供了由營養師設計的均衡飲食計劃。其中，有100名患者也接受了來自玉米的抗性澱粉粉末，而另外100名患者則接受了熱量相符的非抗性玉米澱粉作為對照。

通過分析患者的糞便樣本，團隊發現接受抗性澱粉治療的組別具有不同的腸道菌叢組成和功能，與對照組不同。特別是，接受治療的患者具有較低水平的斯特克里斯菌（Bacteroides stercoris），這是一種可以通過其代謝產物影響肝臟脂肪代謝的關鍵細菌物種。斯特克里斯菌的減少與肝臟三酸甘油酯含量、肝臟酶和代謝物的減少密切相關。

李華婷表示：「我們能夠找到一種新的NAFLD干預方法，而且這種方法是有效的、負擔得起的，可以持續使用。與費力的運動或減重治療相比，將抗性澱粉添加到正常均衡的飲食中對人們來說更容易實施。」