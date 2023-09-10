2024總統大選，在野是否能整合，備受外界關注。民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，閣揆同意權真的要拿出來談，並批台灣選舉叫「民選皇帝制」，贏者全拿、毫無制衡。媒體人吳子嘉認為，柯文哲提出閣揆同意權，這個動態變化很大；這也意味著柯文哲不排除和藍綠合作。

吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯文哲丟出閣揆同意權，那麼他想合作的對象， 不只是國民黨，還包括民進黨在內，也意味著他不排除和藍綠合作。

吳子嘉接著指出，國民黨主席朱立倫若要跟柯文哲「喝咖啡」，就要注意他的動態，柯文哲提閣揆同意權，這個動態變化很大。假設國民黨總統參選人侯友宜跟柯文哲合作選總統，萬一敗了，民進黨參選人賴清德勝選，立院三黨不過半。以民進黨的作風，一定會邀請、爭取民眾黨來參加立法院長的選舉，也不排除會讓前台北副市長黃珊珊擔任副院長。

吳子嘉認為，萬一柯文哲總統選輸了，為了要壯大民眾黨，當然希望跟執政黨合作4年，民眾黨會繼續壯大；或是當孤臣孽子、堅壁清野，跟朱立倫合作，讓國民黨的人去當立法院長。這兩種情況，柯文哲選擇藍或是綠，越有彈性，對柯文哲是有利的。