魏姓車主用防水袋將愛車包住，事後車庫淹大水，車子全泡水，僅有他這輛逃過一劫。

海葵颱風在大陸沿岸帶來許多災情，香港更遭「黑色暴雨」猛襲，整座城市大淹水。就有一名車主，在暴雨來襲前夕，用一招保護自己愛車，事後整座車庫泡湯，僅有這名車主一輛車逃過一劫，網友一看方法都跪了，直呼天才。

根據陸媒「瀟湘晨報」報導，福州一名魏姓車主，在暴雨來臨前夕，將自己的愛車用巨大防水袋整輛包住。事後車庫果然淹水，其他車輛都泡水報銷，僅有這輛用防水袋包住的車逃過一劫。車主事後也自豪「整個車庫就我這輛沒事！」

但不少人都好奇，車子到底是如何整輛包入防水袋的，對此車主表示沒那麼複雜，首先將車子移到別處，接著在車位打開防水袋，固定好開口，再倒車進去，接著下車把防水袋排氣包好就行了。車主進一步解釋，有鑑於前次經驗，認為這次淹水可能性不低，加上愛車底盤低，才會先買了防水袋防範，沒想到果然派上用場，包好過了10幾分鐘，就開始淹水了。

不少網友嘖嘖稱奇：「天才啊」、「先知」、「厲害了，下次學起來」、「可以問在哪買的嗎」，但也有人好奇：「方法說的好像很簡單，但我還是看不懂啊」、「防水袋怎麼固定的」。