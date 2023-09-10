2023高雄霹靂舞國際大賽昨在高雄流行音樂中心登場，來自全球23個國家同場Battle，包括台灣將參加杭州亞運的孫振、劉承德、陳怡茹也都參賽，最終台灣「霹靂舞一哥」孫振拿下BBoy Solo亞軍，也在亞運前做足準備。

總獎金110萬台幣的「高雄霹靂舞國際大賽」，今年共有來自西班牙、加拿大、利比亞、美國、哥倫比亞、以色列、義大利、埃及、俄羅斯、寮國、泰國、馬來西亞、中國、香港、澳門、印尼、越南、我國、南韓、菲律賓、日本、澳洲、新喀里多尼亞等國參賽。

賽事共分為4人團體賽（4x4 Crew Battle），男、女個人賽（Solo Battle）及限定15歲以下的個人賽（Kid Battle）等。

高雄霹靂舞國際大賽今天也請到高雄市長陳其邁擔任所以組別的頒獎嘉賓，他期許每一位選手都能發揮所長，亞運國手也能屆由這場比賽繼續進步，接下來為國爭光。

孫振賽後表示，「現在每一場比賽都是在為了亞運調整狀態，畢竟霹靂舞是一個很講求煥然一新的運動項目，如果每次比賽的舞步和招式都一樣的話，裁判很容易視覺疲乏，所以我的目標就是在大框架下之下，加入一些小細節的動作改變。」

孫振透露：「我其實非常期待亞運的到來，尤其這又是一項新興運動，如果可以幫台灣拿下獎牌一定很棒。」

劉承德則提到：「我們找了一些外籍教練和老師來國訓幫我們調整和訓練，或許可以獲得更多一些不同的建議。我自己是有一些緊張和興奮，很想要快點站上亞運的舞台上。」

霹靂舞講求技巧、多樣性、獨創性、風格、並結合表演性與音樂性，也因為這些特殊的元素結合，讓國際奧委會認為霹靂舞是將街舞與運動能力結合的舞蹈運動形式，而將霹靂舞首次納入杭州亞運、2024巴黎奧運的正式項目。