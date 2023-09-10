速食龍頭麥當勞是許多人聚餐、K書的首選，但近年來官方政策大改，不少分店內用區都被移除，讓民眾抱怨連連。就有網友忍不住問麥當勞砍掉內用區到底有什麼好處，引起熱烈討論。

網友在PTT八卦版發問「認真問 麥當勞砍內用區有什麼好處」，他表示自己某天打算找地方坐下來吃早餐等上課，沒想到離學校較近的麥當勞內用區竟然被砍掉了，讓他傻眼，「應該很多人跟我一樣看到麥當勞沒位置直接走人的吧？」，不解麥當勞為何要節省這個成本，難道不會流失更多客人，到底好處在哪？

鄉民們紛紛留言，認為點杯飲料就久坐的人是罪魁禍首：「就是不讓點一杯飲料坐整天的得逞啊」、「不想讓你待太久啦」、「抱歉，麥當勞K書中心沒位置了」、「麥當勞椅子難坐就是不希望你坐太久，結果大家繼續坐，只好出下一招了」、「掃掉一堆拿外食內用的自私鬼」；也有人認為只是單純省成本：「地方變小，人力、電費都省很多啊」、「靠外帶就夠了，那為何需要內用區」、「減少外場人員清潔壓力，變相減少員工」。

事實上，在去年麥當勞「大幅精簡」時，就有不少怨言，當時麥當勞官方回應，此舉並非節省成本，而是為了合乎法規主動進行《土地使用分區管制規則》相關法規檢討後，部分餐廳改裝後，僅提供外帶與外送服務，也會持續展店。