近期因話題韓劇《Moving異能》再創演藝高峰的韓國女星韓孝周，憑藉著甜美療癒的笑容和清新可人的氣質，有「微笑天使」稱號，是不少人心中的純天然女神，出道20年美貌幾乎沒有變化，不過向來以清純形象聞名的她，近日替雜誌拍攝時脫了，展現微辣性感，讓人眼睛為之一亮。

身高有172公分高䠷身材的韓孝周，是標準衣架子，能輕鬆駕馭多變的造型，近日她為了拍攝時尚雜誌，破尺度解放，外套裡只剩內衣，身材曲線若隱若現，有點慵懶的性感扮相，相當迷人，和過往多氣質打扮有很大差距。

韓孝周展現微辣性感。（圖／取自BH Entertainment官方IG）

韓孝周近期在《Moving異能》中飾演一個有超強五感的國家情報局精英特工，套裝加襯衫的裝扮，堪稱最美超能力者，不過在她變成單親媽媽後，樸素打扮也讓人差點認不出，雖然差異極大，但她把特工、妻子與母親的變化完美演繹，精湛演技再次受到肯定`

而她和男神趙寅成在劇中飾演異能夫妻，神仙顏值加上化學反應極佳，受到大批粉絲的喜愛，紛紛敲碗她們能像玄彬、孫藝真一樣假戲真做，人氣相當高。