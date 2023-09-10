台北市大直街「基泰大直」工程，7日因連續壁施工不慎，導致7棟鄰房傾斜下陷，台北市政府要求基泰建設總經理9日中午到現場商談事宜，但他卻未出席且電話關機，台北市副市長李四川怒嗆，再不出面就循法律途徑。媒體人吳子嘉認為，基泰目前看來亂無頭緒，且他們立刻暴露的財務危機，才是真正可怕。

有網友9日在《董事長開講》直播中問到，基泰總經理放李四川鴿子，是誰讓他有這個膽子？吳子嘉回應，這件事基泰總經理可能有法律責任，他並透露，對方是一名學者、不是那麼壞，兩人以前曾見過一面；吳還提到，基泰看來是亂掉了、亂無頭緒，因為他們面臨到的並不是公司的公共安全問題，而是立刻暴露的財務危機，這才是真正可怕之處。

另外，針對受災戶所面臨的問題，吳子嘉指出，自己更關心的，是受災戶的災損賠償跟長期安置問題，要先看政府的安置能量有多少，是需要利用第二預備金撥款安置，還是要用多餘的住宅來安置，他呼籲台北市長蔣萬安要負責到底，李四川則要出來成立專案小組、介入都更輔導作業，立刻啟動一條龍的服務方式。

吳子嘉甚至認為，政風室要介入懲處，提請台北地檢署法辦，因為蔣萬安雖警告基泰要負責到底、並到法院去假扣押，但光是這兩個措施，並不能滿足災民的需求，而若不救災民，災民恐會變成遊民。