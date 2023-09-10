台灣導演李鴻其自編自導自演新作《愛是一把槍》在第80屆威尼斯影傳來捷報，榮獲最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future）。《愛是一把槍》是該獎自1999年頒發以來，首部獲得此獎的台灣電影。台灣電影繼蔡明亮導演的《郊遊》之後，睽違十年再度登上威尼斯頒獎典禮舞台。

「未來之獅獎」為威尼斯影展鼓勵新導演設立之獎項。李鴻其上台領獎難掩激動之情，感謝評審給予的榮耀與鼓勵，他亦感謝團隊夥伴、家人的一路支持：「沒有他們，我不可能將這電影順利完成。我會繼續努力，繼續拍下去！」

33歲李鴻其曾以《醉.生夢死》獲金馬獎最佳新演員及台北電影節影帝，演而優則導的他，以《愛是一把槍》破台灣影史紀錄，勇擒威尼斯「未來之獅」，顯現驚人的創作能量。

《愛是一把槍》以後疫情時代的浮躁社會為背景，全片在台灣北海岸取景，故事呈現年輕世代遇見的困境，講述出獄後的小鎮青年蕃薯（李鴻其飾）欲嘗試重新來過，卻一再被身邊親友拉回過去的漩渦。女主角是曾演出《可不可以，你也剛好喜歡我》的林映唯。