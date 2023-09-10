張哲豪自《多情城市》中反派角色走紅後投入幕後創作，去年完成自編、自演的電影短片《偷心》，今年八月第二部自編、自演的短片《願悲傷不再與你同在》同樣順利殺青，但過程卻很曲折，除了在開拍前一周才確定資方，就連女主角也是在拍攝前三天才換角、定案，這讓張哲豪壓力超大，扛著壓力拍攝完後才緊急到診所打消炎針跟營養針。

日本女星田中美晴曾和山田孝之合作拍攝《勇者義彥和魔王之城》。（圖／林士傑攝）

這次拍攝最艱難的莫過於拍攝前三天女主角人選才進組試裝，張哲豪更為了新任女主角改了劇本，原來，最終定案的女主角田中美晴是曾演出《勇者義彥和魔王之城》的日本人。張哲豪回憶當時推薦好幾位女主角都被導演以「跟你不搭」打槍，他突然想到在臉書看到朋友推薦田中美晴，又剛好對方就在台灣唸書，因此接洽上對方，而田中美晴也開心答應來劇組幫忙拍攝。

礙於時間緊迫，張哲豪花了一個晚上就將女主角設定、台詞都改掉，不只女主台詞有日語，連自己也都有，他自嘲「真的要把自己逼死」，而本來就規劃未來要多參與中文演出的田中美晴則表示「興奮多過緊張」，她認為過往沒有那麼完整的中文演出機會，因此即便很臨時也勇敢接下。

扛著壓力拍完短片的張哲豪，殺青隔天就到醫院打營養針。（圖／林士傑攝）

中文台詞沒有造成田中美晴困擾，倒是拍攝時會因為中、日文聲調不同卡詞，受訪時她聊到台灣劇組開鏡都會拜拜很特別，她笑說：「很有趣！因為日本通常是會送上小禮物預祝順利，只有拍攝恐怖片才會到神社拜拜。」

而張哲豪為了作品砸下所有積蓄，他坦言：「受到去年收入銳減的影響，目前還是有金錢上的壓力，所以有時候會回幕後幫忙，加上家裡的救濟才勉強活下來。」為了省錢也動用了不少幕前幕後的人脈，他受訪時特別感謝導演鄭翔鴻、造型師洪祥瀚、劇照師賴柏宇以及海報設計高彤元，尤其圈內好友邱淑苹、游美鳳願意投資，金鐘得主約瑟更是義氣相挺無酬幫忙混音，讓他笑喊：「不然我們真的沒預算了！」

張哲豪、田中美晴拍攝相當愉快，未來也計畫再次合作。（圖／林士傑攝）

關關難過關關過，好不容易將短片拍完，但張哲豪因為太累又在試鏡時不慎閃到腰，殺青隔天趕到診所打消炎針跟營養針，但針一打卻暈針馬上吐了出來，他說：「醫生說我太累、壓力太大，又沒吃什麼東西。」好在經過一週的調理後身體已經逐漸康復。

這次與田中美晴結緣，張哲豪計畫明年還會有一部自編、自導、自演的電影長片，女主角也打算再找田中美晴，而田中美晴也說：「自己也有打算再來台灣。」雙方都期待再一次合作。

張哲豪自編、自演的短片《願悲傷不再與你同在》找來日本女星田中美晴。（圖／劇照師賴柏宇提供）

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