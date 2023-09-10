施孝榮將於9月16日舉辦個人專場演唱會《俠骨柔情》，透露會邀來大兒子施少雍擔任演唱會唯一嘉賓。提到台藝大音樂系畢業，主修聲樂的大兒子，施孝榮相當驕傲，更說兒子個性跟自己很像，不想靠別人進入演藝圈「兒子長得不錯，身高180公分，音樂天份也高我很多」。

施孝榮說26歲大兒子施少雍現在自力更生從事音樂相關工作，「他有在教鋼琴、作編曲，大學畢業後就沒跟我要錢」，但又自爆借給兒子30多萬。施孝榮解釋因為家中電腦等音樂器材都很老舊，施少雍為了工作必須汰舊換新，也坦言：「他（大兒子）不想搭著我，這點不為過，因為我也是這個性，有興趣歡迎跟兒子洽談簽約。」

提到26歲的大兒子施少雍，施孝榮相當驕傲，更說兒子個性跟自己很像，不想靠爸進入演藝圈。（圖／本刊資料照）

對於演藝圈中的星二代，施孝榮大讚吳宗憲的大女兒吳姍儒跟小兒子鹿希派，「吳宗憲的女兒很成功，跟老爸沒有必然的關係，重點在於自己本身有沒有能力，兒子鹿希派非常有禮貌、很大方，看到我會叫阿杯（台語），有的人一砲而紅，有的人『好酒沉甕底』」。施孝榮話鋒一轉：「至於爸爸、媽媽的資源要不要用，讓兒子自己去取捨。」

提到這次舉辦《俠骨柔情》個唱，施孝榮透露開唱原因，除了是與粉絲之約，更想藉此感謝生命中最重要的兩個女人：太太跟媽媽，所以特別選在老婆大人生日前夕前開唱。他非常感謝老婆這10年來盡心盡力照顧輕度失智的媽媽，「10年前把媽媽從屏東接來台北一起生活，太太把媽媽養得很好很壯，所以想跟太太說聲感謝」，不諳日文的他更特別以拼音方式練唱了美空雲雀的〈川の流れのように〉，在當天獻唱送給太太，但卻發生意外插曲。

施孝榮透露演唱會與歌迷之約，更會送上一首日文歌曲給快過生日的老婆大人，感謝她多年的辛勞。（圖／侯世駿攝）

施孝榮表示：「當時要辦這場演唱會，自己有個想像，太太美美地坐在台下，我就單膝下跪送上一束花，最好能再親一下她，殊不知開始執行後才想到太太沒能坐在台下，她要在旁邊幫我上日文歌詞的字幕。」搞笑事件不只一樁，施孝榮補充說：「宣布9月16日要開唱後，就收到5個演出邀約，都是16日那天，只能忍痛全推掉，算算大概虧了一輛進口車的錢。」

長年致力於推廣民歌，施孝榮說：「很多事情我都是跑第一個，2006年開始的《民歌高峰會》就是我發想的，還有找來李明德、殷正洋、王瑞瑜一起組『大叔安可』，都只是要鼓勵大家出來開唱。」施孝榮今年已經64歲，他雖說自己已經老了，「早晚會更老，有想過要退休，只是不曉得是今年、明年、後年，希望把最好一面的留給粉絲，但我覺得我們能唱就應該繼續唱下去」，只要歌迷支持，就不會退出歌壇。

64歲施孝榮表示，只要能唱就會一直唱下去。（圖／侯世駿攝）

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