超思資本額僅50萬元，卻能進口巴西雞蛋逾8000萬顆，引發爭議，農業部日前公開中央畜產會與超思的合約內容，其中超思「代收轉付」再掀討論。一份詢問「你怎麼看超思和農業部的合約」的網路民調顯示，有高達75%的網友狂酸「這樣的合約給我來一打」。

《東森新聞》YouTube 8日發起「你怎麼看超思和農業部的合約」之網路民調，截至10日早上6點，已有3.1萬名網友投票，75%的網友表示「這樣的合約給我來一打」；15%網友表示「農業部根本超佛心甲方」；6%網友表示「不管合約硬要墊款乙方好優」；4%選擇其他。

網友紛紛酸說，「本來農業部想比照之前衛福部拍個紀錄片，紀錄無名蛋商如何為國為民犧牲奉獻，結果弄成追『思』會……」、「給我一份這樣的合約，我一輩子所有選舉，我閉著眼都選那個政黨」、「拜託，我現在加入民進黨還來得及嗎？我也想要這樣一份合約，一份就好」、「你們那些要合約的，先看看自己爸爸是誰」。

也有網友認為，「一顆蛋都管不好的人，我怎麼能妄想他能做好其他事情」、「疑點一大堆，怎會有這樣的政府」、「應該更透明公開讓民眾了解」。