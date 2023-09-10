詹懷雲跟邱以太兩人的電影作品不算多，2014年詹懷雲演出《行動代號：孫中山》時年紀還小、不太了解什麼是演員，這十年間經歷了成長、摸索、尋找舞台……當年「玩玩看」的心態已經不同了，今年詹懷雲還有備受討論的《人選之人-造浪者》等作品推出，不只演員的身分，詹懷雲其實也是音樂人，推出〈失敗者〉等音樂作品。

「我其實中間有一段時間沒有在拍戲、也沒有人找我演戲，那個時候剛好接觸饒舌，我覺得這個音樂形式是屬於比較自我，就是『我是誰？我說我想說的話、我做我想做的事』，是一個滿自我的東西，所以需要我去表演的時候我就會一直覺得怪怪的，覺得為什麼要去扮演別人？我會有這種心態，然後一直到滿後面開始上表演課的時候，我才慢慢的發現，其實表演這件事情跟我想的好像不太一樣。」

「我覺得表演不是要你扮演別人，而是要你去感受別人，你懂得感受更多的人，你才知道別人在想什麼，所以我覺得表演可以讓我體驗到很多不同人的生活、跟他生活的樣子，我覺得這兩個（演員跟音樂人）很互補。」在音樂裡釋放自己的人生、在演出中成就角色的人生，挺滿足的。

詹懷雲：BOSS白色Monogram壓紋丹寧外套、BOSS白色T恤、BOSS白色寬版丹寧褲、CONVERSE Chuck 70咖啡邊白色休閒鞋。邱以太：BOSS黑色Monogram壓紋皮革外套、BOSS黑色寬版丹寧褲、CONVERSE Chuck 70黑色休閒鞋。（圖／許方正攝）

相較於詹懷雲在國、高中時期就接觸演戲，邱以太2019年的第一部電影作品《下半場》，不太需要詮釋角色，而是大量打籃球，累歸累，但看到作品很爽，藉由當時的訓練、演員課、拍攝、看到成果，也因此結交了很多朋友，這段經歷讓邱以太暗暗立下誓言「如果我今天再也沒有課業壓力的話，那我會想要往演員的這條路發展看看」。

其後決定休學、獲得家人支持，在那個關鍵時刻簽約經紀人，不停上表演課、試鏡後，遇到了藍正龍、遇到了演出《成功補習班》的機會，這也是邱以太第一部主演的電影作品，從小愛看電影的邱以太，終於把夢想成為了自己的現實。

邱以太：BOSS黑色Monogram壓紋皮革外套、BOSS黑色寬版丹寧褲、CONVERSE Chuck 70黑色休閒鞋。（圖／許方正攝）

把兩個年輕人湊在一起拍電影，而且拍得是跟自己年代、年紀不同的故事，好處是年齡相仿、密集拍攝下可以很快建立彼此的信任跟認同，難的是需要讓兩人知道故事中的自己處於什麼樣的環境跟風氣也好、社會架構也好，導演藍正龍透過大量的解釋、說明、講故事，讓詹懷雲跟邱以太理解。

邱以太在《成功補習班》中有一場吻戲，他曾透露拍的當下就是把對方當成自己喜歡的人、無關其他條件，對於片中對感情的探索跟一步步踏入的勇氣，邱以太說：「其實相較於高中時期的自己，我覺得程翔（片中角色）反而比我還成熟，其實我是一個非常害羞的人，因為從初中就是男女分班，所以我很常有不敢跟女生講話的問題，也是慢慢隨著去美國讀書我才變得比較放得開、跟人家交朋友，也比較不會因為對方是女生，就讓自己講話都講不好。」

詹懷雲：BOSS白色Monogram壓紋丹寧外套、BOSS白色T恤、BOSS白色寬版丹寧褲、CONVERSE Chuck 70咖啡邊白色休閒鞋。（圖／許方正攝）

雖然邱以太跟詹懷雲現在的個性都是勇敢追愛，但回溯到高中時期的青澀年紀，當時的自己勇氣還沒那麼夠，對照電影中的角色，詹懷雲也曾經體會到自己對好朋友的感覺已經跟友情有點不太一樣：「我也有懷疑過自己是不是就是喜歡男生，但後來我漸漸的發現好像不是那種喜歡，他在我心裡的地位他已經是像家人一樣的存在，就是我不能沒有他、我也不能失去他，但不是戀愛的感覺，我覺得這個感覺蠻特別的。」

當時詹懷雲還沒有辦法面對，說出口好像怪、講了怕就會失去朋友，等比較成熟一點、聊天聊到這事情了，對方才恍然「原來你有這樣想」，講出來了不用顧慮太多，因為我們是如同家人般的朋友，「我沒有很怪」。

順其自然的一切事情，都不會怪，重要的是要把勇氣拿出來。

詹懷雲：BOSS白色Monogram壓紋丹寧外套、BOSS白色T恤、BOSS白色寬版丹寧褲、CONVERSE Chuck 70咖啡邊白色休閒鞋。邱以太(左)：BOSS黑色Monogram壓紋皮革外套、BOSS黑色寬版丹寧褲、CONVERSE Chuck 70黑色休閒鞋。（圖／許方正攝）

在拍攝《成功補習班》的過程中，邱以太跟詹懷雲不只詮釋性向、性別的認同、情感的認知……加上故事年代的不同、甚至有不同以往尺度的演出，外在形體上的犧牲（或說是觀眾的福利）、內在角色的深入探索，邱以太、詹懷雲也分享了他們自己覺得困難的部分在哪裡，請打開時周大紅人YouTube頻道(https://youtu.be/a93Nd4omt1A)以及PODCAST頻道(https://sndn.link/kIdO7F/fGwmtO) ，觀賞《成功補習班》之前，先聽聽邱以太、詹懷雲說他們的故事。

詹懷雲：BOSS白色Monogram壓紋丹寧外套、BOSS白色T恤、BOSS白色寬版丹寧褲。邱以太：BOSS黑色Monogram壓紋皮革外套、BOSS黑色寬版丹寧褲。（圖／許方正攝）

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