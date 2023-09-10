19歲的美國好手高芙（Coco Gauff）剛剛在美網女單冠軍戰以2：6、6：3、6：2逆轉擊敗將成為最新女單世界第一準球后、白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），在全場超過2萬名球迷面前，拿下人生第一座大滿貫，也將冠軍獎盃留在自家。

去年法網首度打進大滿貫決賽的高芙，今年美網再度打進冠軍戰，也如願封后，是2017年史蒂芬斯（Sloane Stephens）後，首位為地主留下金盃的女將。

高芙奪冠名利雙收，今年美網單打冠軍可獨得300萬美元（約台幣9630萬元）的獎金。