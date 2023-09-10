摩洛哥西南部山區規模6.8強震已導致超過2000人喪命。

摩洛哥當地上周五（8日）晚發生大地震，罹難人數已經上修為2,012人，另外2,059人受傷，其中逾1,404名傷者情況危殆。當局宣布全國哀悼3日，所有公共建築物降半旗致哀。由於震央附近道路因瓦礫堵塞，搜救人員無法立即深入災區救援，罹難人數恐進一步上升。

救援組織表示，由於震央附近山區的日夜溫差很大，急需基本設施讓災民棲身。因領土問題在前年與摩洛哥斷交的鄰國阿爾及利亞已經提出開放領空，以便運送人道物資前往摩洛哥。

摩洛哥國王穆罕默德六世下令成立救援委員會，向地震災區部署緊急服務，向倖存者分發援助物資。 日本、法國和阿聯酋等國紛紛提供國際援助。

這起地震在當地上周五深夜11時許發生，摩洛哥地震測報機構指出，地震震央位於摩洛哥西南城市馬拉喀什市（Marrakesh）西南方72公里的高阿特拉斯山的伊吉爾（Ighil）地區，芮氏地震規模為7.2。但美國地質調查所（USGS）測得芮氏地震規模為6.8，並指出震源深度相對較淺，僅18.5公里。

重災區馬拉喀什市是摩洛哥第三大城，約有84萬居民，也是熱門旅遊地，當地的中世紀紅牆、清真寺尖塔因地震倒塌，不少汽車被建築砸毀，街道上到處是斷垣殘壁及瓦礫，當地民眾在地震發生後紛湧至街上避難，因擔心餘震不敢回家。