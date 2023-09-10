氣象專家吳德榮今早指出，今、明因季風低壓環流影響，中南部水氣略增，須留意局部大雷雨，可能伴隨劇烈天氣，直到周二（12日）各地天氣才會逐漸穩定，中央氣象局今也針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣及台南市4縣市發布大雨特報。另外，今是入秋後溫度首次降到20度以下，清晨最低溫為在新北市土城區，僅19.3度。

氣象局針對4縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象局網站）

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄表示，海葵颱風殘餘雲系仍在廣東、香港一帶，季風低壓環流雲系籠罩中南部，伴隨較強回波，今晨低溫首降至20度以下，全台平地最低溫出現在新北土城區19.3度；中部最低溫在嘉義中埔鄉22.7度；南部低溫在台南歸仁鄉22.3度；東部則是花蓮壽豐鄉20.0度。

吳德榮指出，今天季風低壓環流的水氣帶略往南移，北台晴朗午後多雲，新竹以南有局部短暫陣雨機率，中南部易有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風和瞬間強降雨；各地區氣溫北部19至35度、中部23至33度、南部22至32度、東部20至33度。明（11）日水氣南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部大氣不穩定，仍有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣，清晨天氣微涼。

吳德榮根據最新模式模擬顯示，周二至周五（12至15日）季風低壓的水氣減少，各地漸趨平穩，平地大多晴朗，山區午後仍有局部陣雨的機率。周六（16日）季風低壓環流的水氣再增多，大氣不穩定，午後局部有大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨的機率提高。