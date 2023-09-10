不少人有「咖啡癮」，早上必須要來杯咖啡才能醒腦。一名網友分享，他每天起床以後都很沒精神，直到喝上一杯咖啡才活過來，因此非常仰賴咖啡，也很好奇以前沒有咖啡的時候，人們是怎麼活的？引起網友討論，不少人吐槽說，茶裡面也有咖啡因，且過去人們的作息正常，幾乎是日出而作、日落而息，每天睡飽根本不用咖啡提神。

一名網友在PTT上分享，今天早上起床完全沒有力氣，整個人跟活死人一樣，渾渾噩噩地刷牙洗臉，直到喝了一杯咖啡以後才恢復正常，讓他忍不住好奇「以前沒咖啡的人怎麼活的」就整天懶散的工作生活嗎？還是喝茶呢？

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，以前的人「日出而作，日入而息 」，太陽下山以後因為照明設備不發達，因此很多人早早就會去睡覺，根本不存在沒睡飽、需要喝咖啡醒腦的狀況，需要加班的可憐「社畜」大多是工業化以後才開始出現。

另有網友則說，茶裡面也含有咖啡因，以前沒有咖啡的時候，還有茶啊！「你是不是覺得茶裡面沒有咖啡因」、「紅茶的咖啡因是咖啡的一半，多喝點就好」。