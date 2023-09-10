國道一號日前發生一起離譜的駕駛擋道救護車事件。一名休旅車駕駛，行經國道1號永康路段內側車道時，後方一輛載有病患的鳴笛救護車欲超車，未料駕駛卻不讓路，反而直接減速後，不顧夜間視線不清安危。將車停在內側車道上，還欲下車找救護車理論，當場遭救護車駕駛狂罵「是在擋什麼路?」這時休旅車駕駛才似乎清醒反身快速離去，結束驚險一幕。

根據《記者爆料網》於9日分享的影片，該輛救護車行車紀錄器清楚記錄下離譜的一刻。本月6日晚間7時許，該輛救護車行駛在國道1號永康段，欲在內線道超車載送病患。

一輛休旅車「臨停國道內側」擋救護車 ，三寶駕駛遭罵傻後趕緊閃人。(翻攝自記者爆料網)

未料前方一輛休旅車，雖然打了打右轉燈，卻刻意不換車道，而且車速愈來愈慢，救護車駕駛只好鳴長聲警笛提醒讓路，但休旅車卻直接打雙黃燈停在內側車道上。

只見休旅車駕駛一臉怒氣下車走向救護車，但疑似發現是救護車後立刻要返回車上，救護車駕駛不經破口痛罵，「你現在是怎樣，擋在路上幹什麼啊！」駕駛聽這時才回神跑回車上後加速開車離去，景象相當驚險。

依道路交通安全規則第93條第2項規定：「……救護車……執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。」

依道路交通管理處罰條例第45條第2 項規定：「聞……救護車……之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」明文規定不避讓之處罰。

另外休旅車駕駛恐也會因依據高速公路及快速公路交通管制規則第12條規定：「汽車行駛高速公路及快速公路，除於規定之停車處外，不得在路肩及路肩外、停車」，可依道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款及裁罰基準表規定，可能會被警察開單，而被罰3,000~6,000元，甚至會遭到危險駕駛及危害公共安罪嫌移送法辦。