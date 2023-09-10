教練瑟瓦拉(左)與麥維德夫的妻子在場邊觀戰。（美聯社資料照）

Medvedev is making shots tonight!



Wow. pic.twitter.com/R4Nm5YDMPy — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

「硬地之王」麥維德夫（Daniil Medvedev）在準決賽拍落衛冕者阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），再度問鼎美網金盃。麥維德夫2019年決賽敗給納達爾（Rafael Nadal），2021年決賽戰勝喬柯維奇（Novak Djokovic），今年可說是他與喬柯維奇的「重賽」。

麥維德夫的法國教練瑟瓦拉（Gilles Cervara）對ATP官媒說：「我懷疑他能否對抗阿卡瑞茲，我立即感覺到這就是那種他狀況很好的日子，我看了首盤和第二盤，在第三盤有點擔心，對手打得很強，令人驚嘆，但從比賽的前半段來看，我相信這是麥維德夫能夠獲勝的那種狀態。」

瑟瓦拉與麥維德夫從2017年開始合作，兩人的一個有名鏡頭是在2021年澳網，麥維德夫用法語對著場邊的瑟瓦拉大吼：「我聽不見啦，你太瘋狂了，你能安靜讓我打球嗎？」麥維德夫是俄羅斯人，少時隨家人搬到法國鍛練網球技藝，所以他能說流利的法語。

美網準決賽，阿卡瑞茲在網前攻擊取得大量分數（70次贏下54球），麥維德夫仍堅持遠遠退到底線後方，這次瑟瓦拉不打算干預了。「你很難用別人的腦袋來想事情，你不知道他的感受。即使在我們看來，他站在那種地方非常瘋狂，但除非他感覺完全贏不了，否則他不會改變打法。」瑟瓦拉提到兩人合作之初，他就建議麥維德夫不要站那麼後面接球，但遭到麥維德夫拒絕。