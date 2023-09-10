61歲梁朝偉日前在威尼斯影展獲得最高殊榮「終身成就獎」，貴為影帝的他在台上哭得像孩子一樣，更不忘點名感謝老婆劉嘉玲，今(8日)他帶著獎座光榮回到香港受訪，引來大批媒體接機採訪。個性內向的梁朝偉本想打個招呼躲回保母車中，沒想到竟被劉嘉玲一舉動抓回，逗趣的互動笑翻網友。

梁朝偉與愛妻劉嘉玲光榮返港，當天面對許多媒體，只見梁朝偉簡單打了聲招呼，就準備穿越人群鑽進車裡，豈料走在後面劉嘉玲突然伸出一隻手，拉住梁朝偉的外套正後方一角，硬是把準備上車的老公抓了回來。梁朝偉被拽了回去，只好一起停留在原地，讓媒體拍攝。

此外，梁朝偉捧著金獅獎獎座，面對媒體讓他們拍攝。不料，鏡頭轉向站在一旁的劉嘉玲，只見她雙手環抱緊盯著梁朝偉，「盯場」模樣引起許網友關注，紛紛直呼：「小孩領獎，媽媽欣慰注視」、他倆真是互補」、「他看得出來很想回家，又像貓仔被主人捏著後脖領」、「沒辦法，獨屬＋0管控這位藝人的方法」、「梁朝偉：我想回家；劉嘉玲：不，你不想，給我回來」、「偉仔本來準備一頭扎進車裡」、「好像被老媽抓回來和不認識阿姨打招呼的我」。

事實上，梁朝偉個性內向低調、不愛交際，他曾在前在紀錄片節目《人‮半生‬山腰》中自曝有社交恐懼症，坦言自己不擅於言語表達，到人多的地方或是和他人初次見面的時候，會感到緊張、不知所措，不過他也坦言最佳的應對方法就是，微笑、招手與比愛心。