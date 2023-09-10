YouTuber「NanaQ」自稱「極簡女」、「自律女」，過去更以不用衛生紙、化妝品、保養品等獨特生活方式爆紅，近期NanaQ在影片中透露，近來聽到身邊不少同業好友抱怨，私下遭其他網紅強迫推銷課程。

NanaQ表示，起初以為這類型的直銷是課程只出現在圈外，怎料卻聽到許多同業朋友抱怨被推銷，因此感到困擾、反感，但卻無人願意跳穿來說出真相，因此讓她決定拍片公開；她坦言，有接觸到推銷的創作者比想像中多，甚至百萬網紅也在其中。

NanaQ提到，他們的慣用手法通常都會在人多的場合認識新朋友，接著便會向對方示好，約出去吃飯、聚會，再進行推銷，而她過去也曾目睹朋友被糾纏「我有一次跟一位網紅朋友出遊，他就接到另一位網紅的line，一開始是噓寒問暖，對方卻話鋒一轉開始推銷，講了有半個小時」。

對此，NanaQ質疑，若這些課程真的那麼好，怎麼沒見其他網紅公開分享，且自己身邊的案例，推銷者通常都是有目的性的，並非真心推薦「內容」；最後她自嘲：「我沒有爆料，實話實說而已。現在一番賞可以詐騙，心靈課程可以直銷，以後會不會連擦屁布都可以加入邪教？」