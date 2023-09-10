曾是幼稚園老師的楊晨熙，平易近人的形象讓她擄獲小朋友的心，如今她卸下「果凍姐姐」的身分，轉型做通告藝人、投資副業獲利不少，曾遭酸民狠嗆保時捷新車是「sugar daddy給的」、「伴遊飯局來的」，讓她自嘲「我是37歲！不是27歲耶！近日39歲的她又在節目《11點熱吵店》中爆料，某運動網紅其實不只是飯局妹、還是伴遊妹！

楊晨熙在《11點熱吵店》分享人設翻車狀況，她透露有位運動網紅上綜藝節目，是為了讓價格變高一些，她直言飯局妹賺的錢比通告藝人多很多，「錢是可以double跳的，原本3萬一個場合，如果有上過節目，6萬、8萬都有，吃一個飯就這麼多。」

她更加碼爆料，之所以會得知這個內幕，是因為朋友在小商人花名冊看到該運動網紅的名字，所以想詢問曾和對方一起上過節目的楊晨熙是否認識。楊晨熙聽聞後也瞬間明白了，因為那名運動網紅的Instagram形象一開始就是建立在「一直出國吃喝玩樂」，但是「永遠都只有她一個人的獨照。」讓在的主持人都驚呼她作法。

不過，讓楊晨熙覺得最不道義的是，該運動網紅會詢問有開店的名人：「你的店我不付錢、我不是股東，可是我可以對外說我是股東嗎？然後我帶一些人來捧場。」而此舉的背後，其實就是因為網紅在接近上流社會的人士時，需要有一個響亮的頭銜介紹自己，「總不能說她是在做伴遊的」，要營造一些事業做很大，有在投資的形象。楊晨熙還透露由於現在高爾夫球正夯，該運動網紅社群網站有80%的版面都是在打高爾夫球，就連虛擬高爾夫球VR練習室都被她問可不可以假裝有買股份。