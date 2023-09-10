基泰建設位在台北市大直街的工地，因施工疏失導致周邊公寓在7日晚間塌陷、傾斜，國民黨立委王鴻薇也陷入收受基泰建設公司2筆政治獻金共30萬元的風波。對此，國民黨桃園市議員詹江村指出，受災戶認為找跟台北市長蔣萬安同黨的人沒用，才找上民進黨，直言稱王鴻薇因收獻金而沒關心基泰案的民進黨「邏輯壞掉了」，因為中山大同區的民進黨議員，意外發生前也沒有先做什麼事。

台北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。（中時資料照／鄧博仁攝）

大直基泰建設建案7日發生工安事件，引發各界譁然，綠營藉此指王鴻薇收受基泰建設政治獻金。王鴻薇對此強調，所有政治獻金都依法並公開申報，不會因此減少監督力道，一定會確保住戶獲得賠償。

國民黨立委參選人羅智強（左起）、立法委員王鴻薇及台北市議員游淑慧9日前往台北地檢署，按鈴控告基泰建設「違反技術成規罪」。（中時資料照／范揚光攝）

「那中山大同區的民進黨議員，王世堅、顏若芳，事發前關心了什麼？還是說王世堅、顏若芳不用建商捐，自己就自動會配合建商嗎？」詹江村昨（9）日在臉書表示，受災住戶跟一般民眾一樣，認為「找跟蔣萬安同黨的沒用」，於是找上民進黨台北市議員陳怡君，因此王鴻薇沒接到陳情很正常，他並點名包括去年選立委的吳怡農、現在選立委的謝佩芬，「為什麼住戶想來想去，都想不到他們？」

詹江村強調，住戶認為若市長是國民黨籍，陳情就要找民進黨籍，或許國民黨也有要檢討的地方，不能讓民眾覺得，同黨的一定會互相護航。詹江村呼籲國民黨應建立起民眾對民意代表的信心，若以後市長是國民黨，民眾依然會找國民黨的議員來監督市府，國民黨就有希望了。