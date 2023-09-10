台南市麻豆區寮廍里昨晚9點多，有一名男子在南63線、市道176線路口倒在路旁，身上有多處擦傷，消防救護人員獲報到場，一度以為有人遭到毆打丟包，但男子意識清楚卻酒醉情緒極度躁動，口出惡言，還拒絕救護員幫他包紮傷口，後續被送往麻豆新樓醫院救治，警方調閱監視器，赫然發現是男子自己走路摔倒後遭車輛壓過，但肇事車主到案，卻一臉茫然表示因當時大雨視線不佳，只感到有壓到東西，卻不知是壓到人。

當該名男子倒在地上胡言亂語時，有現場目擊者說，酒醉男身上有撕裂傷和擦挫傷，現場並未看到其他停放的車輛。

警方調閱相關監視器，發現該名男子喝酒醉倒在路旁後，一輛轎車經過不慎撞上又輾過，地上留下大片血跡，但肇事駕駛疑似沒有發現，未停下車即離開現場，於是聯繫駕駛到警局說明。

而遭撞的酒醉男，臉和身體都有擦挫傷，腳部骨折，目前病況穩定，仍在加護醫院救治。

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