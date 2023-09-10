進口蛋相關爭議近期備受關注，農業部長陳吉仲也因此被罵翻。對此，蛋農陳秋池預言，台灣會繼續面臨缺蛋問題，因為近期進口蛋相關問題導致消費者卻步，且農民因不敷成本將蛋雞殺掉，使得雞蛋缺口無法被補上，「惡夢才剛開始！」

中天《廟口開講》昨（9）日於嘉義縣民雄鄉保生大帝廟舉行，陳秋池表示，進口蛋對市場的影響很大，蔡政府在端午節之前引進很多外國雞蛋，結果造成台灣蛋價崩盤。他痛批，農業部不考慮蛋農成本，不只調漲飼料價格，還引進進口蛋，結果導致蛋價崩盤，蛋農最後只能忍痛把雞殺掉。

陳秋池說，進口雞蛋恐會造成嚴重問題，首先在品質方面，儘管透過海運進口時，貨輪上有冷鏈設備，但進通路前要先進洗選場包裝，那裡的溫度約20多度，雞蛋很容易發霉、進而滋生沙門桿菌。此外，巴西、土耳其等國的飼養雞隻和用藥方式，和台灣2、30年前相同，「吃藥像在吃飯一樣，真的會嚇死，那藥殘會得癌症，還會造成畸形胎兒，問題多嚴重！」

「惡夢才剛開始！」陳秋池預言，台灣會繼續缺蛋，因為消費者對進口蛋有疑慮選擇不買，使進口蛋無法補上缺口。他呼籲農業部，缺蛋的主要問題是出在飼料漲價和禽流感，與其花數億補助外國雞蛋進口，不如把這筆錢拿來補助本土蛋農，幫助改善養殖設備，當他們把雞養好之後，台灣的雞蛋市場才會穩定。