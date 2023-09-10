金鐘影帝吳慷仁戲劇作品不計其數，曾獲得金鐘獎最佳男配角及男主角殊榮，演技備受肯定，敬業態度令人佩服，深受大票粉絲支持。近日他快閃日本旅遊，搭地鐵時遇到阿伯在面前昏倒，為此火速叫人按下車廂SOS鍵，驚險過程宛如電視劇，令他直呼：「也太戲劇化！」

吳慷仁透露遇到在日本的第一次颱風，而且還目擊一位阿伯在地鐵車廂突然昏倒，讓他著急地大喊「嗨呀庫」（日語：快點），一邊請其他人按車廂的求救按鍵，當時他急到一度要直接幫對方做CPR，「本來以為要獻出日本的初吻」，幸好對方突然驚醒，令他直呼這場意外：「也太戲劇化！」

貼文曝光後，得到不少網友回應，「讓人驚驚的小插曲。看著文字，腦子浮現一幕幕畫面」、「CPR現在不用吹氣囉，叫叫CA」、「你的schedule也真的是一部戲」、「簡直是人生如戲！也太驚險」、「有驚嚇，刺激到的旅程」。

同時吳慷仁透露此行參與了簡單的幾個會議，有新的啟發，為自己打氣。他還大曬日本的美食照，拉麵、串燒、煎餃、章魚燒等，令人食指大動，而且選在深夜時刻更新，粉絲見照忍不住說「這時間看到這個」、「半夜看到…好餓啊啊啊」、「這樣很目湯喔，看了肚子好餓啊」、「晚上發這個好過分」