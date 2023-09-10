過去演出「龍五」一角走紅的74歲男星向華強1980年和「向太」陳嵐梅開二度結婚，生下向佐等兩個兒子，近日向華強在抖音分享跟愛妻慶祝結婚43周年，證明兩人越愛越甜蜜，甚至下輩子也想相遇，向華強更被爆活到這年紀，私下曾問大師如何能在下輩子再度遇見向太，相當深情。

向華強在認識向太前曾與丁珮有過4年婚姻，離婚後與向太再婚，兩人結婚43年仍天天放閃，今年2月向太曬出向華強送她的霸氣定情禮，是一只罕見水滴形狀的鑽石項鍊，向太更透露，自己看上時市場傳聞價格要1.5億港幣（約5.7億台幣），最後加上佣金她只花了8千多萬港幣買到，並以非常輕鬆的口吻說「才8千多萬」，引來熱議。

向華強、向太切蛋糕慶祝「法蘭絨婚」。（圖／翻攝自抖音）

而向華強最近在抖音分享夫妻倆切蛋糕慶祝43年「法蘭絨婚」的影片，向華強感謝老婆：「把我的大兒子養大了」，並表示兩人於公於私都互補是最佳拍檔，過去他在幕前、老婆在背後支持，現在向太轉到幕前開直播發展自己的事業，換他力挺愛妻。

此時，旁邊一位工作人員爆料，指向華強之前找上一位大師，對方問他有什麼願望？他嘆了口氣回：「怎麼樣才能讓我下輩子再遇到向太？」希望兩人能生生世世當夫妻，向太則虧說當時她跟大師說想跟老公交換身分，她當男人、老公當女人，向華強則補充表示大師說當人離開的時候，可以自己選擇去哪裡，他決定選擇去找向太，希望心願可以實現。