正在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會的大陸國務院總理李強，9日下午會見歐盟執委會主席范德賴恩時表示，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性，並強調防風險與合作不是對立的，不應將經濟問題泛安全化、泛政治化。

新華社報導，李強表示，中歐關係的主流是合作，本質是共贏。作為多極世界的兩大力量、全球發展的兩大引擎，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性。中方願與歐方一道努力，辦好年內舉行的中歐領導人會晤，透過溝通協商深化互信、妥處分歧，攜手為全球和平發展事業做出更多積極貢獻。

李強指出，防風險與合作不是對立的，不能把相互依存與不安全簡單畫等號，更不應將經濟問題泛安全化、泛政治化。中國的發展和開放，給歐洲和世界帶來的是機遇不是風險。中方願與歐方加強溝通協作，提升中歐經貿關係的可靠性、穩定性。

他續指，希望歐盟秉持市場經濟和公平競爭原則，保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資經營提供公平、透明、非歧視性的環境。中方願與歐方進一步深化綠色夥伴關係，在清潔能源、綠色金融等領域加強對話合作，為開發中國家應對氣候變化提供支援。

范德賴恩則表示，今年以來，歐中交往不斷加強，取得積極成果。歐方願與中方加強各領域對話合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。