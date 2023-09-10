百萬YouTuber「這群人」成員尼克８月中時帶著老婆Ashly及妹妹到日本旅遊，怎料妹妹卻在大街上遭人公然掀裙襲臀，讓尼克氣得直接公開對方的長相，如今事隔近一個月，許多網友相當關心案件進度，對此，尼克夫妻透露他們的委任律師近期得知，日本警方當時根本沒有立案。

尼克無奈表示，這一個月以來一直努力追究這件事，也找到了委任律師幫忙處理，但律師到警局詢問後回報：「警方表示，這個案子尚未立案，當初您們到警察局作的說明，警方只做了記錄，並未正式開始調查程序，因為當時並無確認犯罪嫌疑人為何人，您們的說明也沒有明確針對何人提出告訴，因此案件基本上目前並未開始任何的調查程序」如今須再重新遞交告訴狀，警方才會開始調查。

尼克透露，當時他們在日本報警之後，與警察溝通許久，又到警局去做了詳細筆錄，前後花了3個多小時，沒想到「（警察）只是聽我們聊天」當時警方表示，抓到嫌疑犯後會需要他們回來日本指認，並不斷向尼克妹確認「妳確定要立案嗎」，尼克妹態度也相當堅定表示：「確定，我要！」怎料根本沒有立案，令尼克直呼「崩潰啊」。

尼克坦言，其實當時在警局做完筆錄後，未拿到案件編號時就覺得不太對，詢問警方只說「日本沒有這個東西」，後來才拿到一組手寫的臨時編號，而在他們在完成委任律師的手續前，也曾透過駐大阪辦事處關心案件進度，當時僅得到「偵查不公開」的回覆，並未告知根本沒立案。

對此，讓尼克和Ashly相當無奈，而這一個月他們也來不斷被追問進度，更有部分網友質疑他們正常拍片、生活，看起來像是沒有再追究，尼克解釋：「我人生還是得繼續過啊，不然呢？」之所以沒有報告新進度，是因為真的沒有進度，但他們表示，不會放棄追究，未來在律師許可的情況下，有任何進展一定會向大家報告。

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