前次洛杉磯道奇主場淹水事件之後，這回輪到紐約洋基主場淹水。10日對戰釀酒人的比賽，官方預告可能因為下雨延誤比賽，美國國家氣象局警告當地下午會有風雨侵襲。球場的外野一片汪洋，雨水沖刷著地板，往球場的門口流去，球迷嘲笑是「宛如洋基本季的例行賽災難」，也有人喊道「蓋個屋頂吧！」比賽沒有改期，在積水退去後照常開打。
此戰還是洋基的「老同學會」（Old-Timers’ Day），昔日1998年「邪惡帝國」的包括吉特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）、波沙達（Jorge Posada）、派提特（Andy Pettitte）等人都回來了。
吉特開玩笑說：「我是這批老同學裡最嫩的，我們得改個名字，不要叫老同學了。」他也自豪地說1998年洋基是史上最強的球隊，該季他們贏得114場例行賽，並在世界大賽橫掃教士。吉特現場還遇到一位「小球迷」，就是釀酒人游擊手亞當斯（Willy Adames），亞當斯出生於1995年，正好是吉特的大聯盟菜鳥球季。
此戰原定於下午2時開打，因為大雨耽擱了2個半小時，最後順利打完，釀酒人9比2大勝。獲得吉特激勵的亞當斯擊出2分打點的三壘打，幫助釀酒人先馳得點，洋基追平比分但是牛棚爆掉，遭到釀酒人在最後兩個半局狠打7分。
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