大直基泰建設建案因施工疏失，造成周邊公寓傾斜下陷，導致197戶367人緊急撤離，引起全國民眾關注，不過，基泰建設昨發慰問金給受災戶的同時，也一併發了「合作興建意向書」，條件包含舊建物重建「一坪換一坪」，並附一個地下平面停車位，但有律師表示，意向書的文義不明，未來一定會出現問題。

大直基泰建設建案因施工疏失，造成周邊公寓龜裂傾斜下陷，昨（8日）基泰建設陸續發5萬慰問金給受災戶，同時也交給受災戶「合作興建意向書」，若民眾簽了就必須指定基泰建設重建，條件包含舊建物重建「一坪換一坪」，並附一個地下平面停車位。

根據《華視新聞》報導，有律師認為「合作興建意向書」中所謂的「一坪換一坪」，坪怎麼計算另有玄機，加上意向書中的文義不明，未來一定會出現問題。

國民黨發言人柳采葳也在臉書發文說，基泰建設不清不楚的「合作興建意向書」，令人懷疑賠償誠意，意向書中提到「以甲方舊建物一坪換回新建物一坪」，但未載明是實坪還是虛坪，在現代建物公設動輒35%起跳的情況下，若採虛坪計算，受災戶要維持原有居住坪數，勢必要額外補價差。

柳采葳也說，意向書內承諾給予「地下室平面車位一個」、「有關房租補貼雙方另議」等條約文字模糊不清，沒有清楚寫明名詞定義，整張意向書幾乎都是另議或以合建契約為主，而基泰的法務團隊及法律能力應不止於此，要拿出更合情合理合法的意向書應不難，但此時要求受災戶簽意義不明的意向書，真的令人懷疑。