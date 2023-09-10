不少人會到月老廟祈求好姻緣，一名女子表示，朋友到月老廟求姻緣，徵友條件多到寫滿A4大小的紙張，讓她看得眼花撩亂，其中有一段朋友寫道很喜歡做愛，希望男方的生殖器要長達15公分、粗3.5公分，早晚各做一次滿足需求，且每次要做滿40分鐘，讓大批網友全傻眼，「月老看到都發爐了」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆怨公社》指出，近日陪失戀的朋友拜月老，對方拿出一張A4紙，上頭寫得密密麻麻，全是徵友條件。朋友希望對象是名25至35歲的男生，眼睛大、鼻子挺和髮量多的運動員，身高180公分以上、體重75公斤左右，最好要有腹肌，能給她安全感，年收入120萬左右，定期帶她吃美食、出國等。

朋友表示，對象須接送她上下班，不可宅在家打電動、沉迷動漫或看A片，也不會接觸其他異性，脾氣也要好、夠溫柔，沒有酗酒、抽菸、嚼檳榔等惡習，每個月還要給她1至3萬的零用錢。

此外朋友也寫道很喜歡做愛，兩人性事要合，男方的生殖器必須長15公分、粗3.5公分以上，一周起碼要5次，最好是早上上班前一次，晚上回家再一次，前戲加重頭戲要40分鐘以上，「要讓我爽完才可以射精」，完事還要替她洗澡和吹頭髮等，讓原PO看了瞠目結舌，直呼「這是要去火星找對象吧！」

貼文引發網友關注，「男的不論是體力或金錢都會被榨乾吧！」、「這會被月老退件吧」、「月老看到都發爐了」、「麻煩帶她去看精神科好嗎」、「現在的男孩子要懂得珍惜自己」、「夢裡什麼都有」、「太狂了這個，月老可能會把她封鎖」。

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