「2023中國節」活動9日上午在日本東京代代木公園開幕，大陸駐日本大使吳江浩表示，今年是《中日和平友好條約》締結45周年，條約以法律形式規定中日應當發展持久的和平友好關係，當前兩國關係雖面臨「複雜困難」局面，但中日關係的重要性沒有變，條約確定的和平友好合作大方向不能變。

觀察者網報導，「2023中國節」由大陸駐日本大使館和活動實行委員會共同主辦，得到亞洲共同體文化交流機構、日中友好協會、在日中國企業協會、東京中國文化中心、大陸駐東京旅遊代表處和在日華僑華人團體大力支持協助。多名日本政要及各界代表參加開幕式。

吳江浩在開幕式致辭表示，今年是《中日和平友好條約》締結45周年。「中國節」在這一重要年分舉辦，具有不同尋常的意義。他強調，45年前，條約以法律形式規定中日應當發展持久的和平友好關係，為雙方交往確立了永不過時、歷久彌新的原則和方向。

吳江浩續指，當前兩國關係面臨複雜困難局面，但中日關係的重要性沒有變，條約確定的和平友好合作大方向不能變。希望為期兩天的「中國節」帶動更多民眾融入友好交流，增進理解互信，共同推動中日關係改善發展。歡迎更多日本朋友到中國去，實地領略當代中國發展變化，感受中國社會蓬勃活力。

日本外務省亞大局審議官岩本桂一代讀了日本外相林芳正的致辭。林芳正表示，日中是不能搬家的近鄰，即便兩國關係面臨各種課題，雙方也應加強溝通和交流。我今年4月時隔3年再次訪華，當面拜會中國領導人，再次確認兩國領導人去年會晤達成的重要共識，即雙方要著眼長遠，積極開展青少年交流，不斷促進民心相通。日本政府將全力支持兩國國民交流，努力構建建設性、穩定的日中關係。

日本前首相福田康夫表示，颱風過後，雨過天晴，希望雙方以此為平台，不斷加強民間交流、持續推進日中友好；日本公明黨黨魁山口那津男則期待日中關係不斷改善發展，為維護世界和平繁榮發揮更大作用，希望透過「2023中國節」體驗中國傳統文化，見證中國現代發展。