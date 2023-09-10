華為日前推出內建7奈米的5G新手機Mate 60 Pro，引起全球關注，各界對於他們的7奈米技術究竟突破到什麼地步都相當好奇，華為創辦人任正非對此的回應低調中又自帶霸氣，讓財信傳媒集團董事長謝金河大讚「得體」。

謝金河9日於臉書表示，Mate 60 Pro的推出被視為中國大陸突破美國科技封鎖的重大成就，但大陸同時也開啟了另一個新戰場，規範國企員工不得使用蘋果手機，導致蘋果市值蒸發2936億美元，成了這回合美中角力的最大受害者。

華為推出新手機、大陸進一步制裁蘋果，在謝金河看來，這兩件事情同時發生，當然是美中科技戰的新轉折，但華為的7奈米技術到底突破到什麼程度，仍有待進一步探索，而任正非一番「華為只儲備人才，不囤積美元」的低調回應，讓老謝覺得相當得體。

不過，謝金河提到，華為推進新技術是新的里程碑，照理說供應鏈應該強力回應，但中芯國際僅大漲一天，下個交易日就大幅下跌7.6%，股價幾乎跌回原點，華虹也欲振乏力，而鏡頭大廠舜宇光學股價更創下60.85港元新低。

另外，謝金河指出，大陸制裁蘋果也傷到自家供應鏈，立訊首當其衝，藍思、歌爾、瑞聲、歐菲光都受到影響，台灣的台積電下跌同樣跟此有關，「接下來，美國會進一步加強科技制裁力度，美中科技戰會繼續深化！華爲的威力有多強大？也有待進一步觀察。」