女星楊繡惠最近人在香港，透過臉書開直播巧遇80年代一位走紅女星蕭紅梅，還問粉絲：「有誰知道他是誰嗎？」，掀起廣大網友回憶，當時蕭紅梅拍攝莓果汁廣告後爆紅，活躍於演藝圈多年後，嫁給身價10億富商便息影，至今令許多粉絲懷念不已。

楊繡惠昨在臉書開直播自曝巧遇80年走紅影壇女星蕭紅梅，讓許多粉絲懷念起她當年的身影，蕭紅梅本名黃仲謹，當年因拍攝紅莓果汁廣告後爆紅，之後便以「蕭紅梅」作為藝名，她也是昔日偶像團體「城市少女」團員黃雅珉的胞姊。

最令粉絲印象深刻的是，當年蕭紅梅與劉德華在電影《肝膽相照》火辣又激烈床戲，讓她躍升一線紅星，連劉德華也認為她是「最懷念床戲對象」，除了《肝膽相照》，蕭紅梅讓人印象深刻電影作品，還有《老師，有問題》、《報告班長2》與《玫瑰百合牽牛花》等。

蕭紅梅與劉德華曾演出激情床戲。(圖/中時資料照)

蕭紅梅在走紅之際獨自前往香港發展，邂逅富商楊集波，兩人一見鍾情交往3個月閃婚，說話直率的她和爸媽報告要結婚了，還對沒見過未來女婿的爸媽說：「試試吧！」這一試就超過了30年。港媒報導，楊集波為了追求蕭紅梅，甚至大手筆租下直升機載她欣賞香港美景。

當年國片一線女主角的蕭紅梅嫁給香港富商後淡出，多年未見，竟以全頭白髮造型示人，原來她30歲後頭髮就已全白。（圖／中時資料照、倪有純攝）

婚後蕭紅梅定居香港，與楊集波育有一對子女，雖然外界都認為她嫁到香港後過著貴婦生活，但她引用媽媽說過的話，自己對家庭的付出和照顧，應該可以頒個「功在家庭」的匾額了。2021年6月蕭紅梅曬出與家人聚餐，雖見一頭白髮，但仍散發明星風采。